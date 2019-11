Gala, star des années 90, enflamme le Stade Roi Baudouin et repart avec un maillot des Diables

Les Diables rouges ont battu facilement Chypre et ont bouclé leur campagne de qualification avec un dix sur dix parfait (6-1). La chanteuse italienne Gala a ponctué la soirée en entonnant son célèbre "Freed From Desire".



Ce tube, sorti en 1996, a été N.1 dans nombreux pays dont l’Italie, la Belgique ou le Brésil. Gala n’a pas fait le déplacement pour rien. Eden Hazard lui a offert un maillot des Diables, floqué à son nom.



Ce titre a aussi un lien fort avec le foot. Il a fait fureur pendant l’Euro 2016 avec sa version détournée, "Will Grigg’s on fire", dédié à un attaquant nord-irlandais.