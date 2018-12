Fulgurant en 'faux 9' à la Mertens, Hazard tempère: "Dries est plus un buteur que moi"

Auteur de douze buts et neuf passes décisives en vingt-deux matches avec Chelsea cette saison, Eden Hazard est plus que jamais le joueur phare des Blues. Percutant comme à son habitude sur son flanc gauche en début de saison, ces dernières semaines le Diable rouge semble avoir ajouté une corde à son redoutable arc en faisant ses preuves en tant que "faux 9".

En cinq rencontres disputées à ce poste, Hazard a inscrit quatre buts et délivré trois assists. De quoi convaincre son coach Maurizio Sarri, spécialiste en la matière. L'entraîneur toscan avait déjà réussi la reconversion de Dries Mertens en attaquant de pointe à Naples. 'Ciro' Mertens avait alors pallié le départ de Gonzalo Higuain de façon remarquable et surprenante en plantant 28 buts et 11 passes décisives lors de la saison 2016-2017.

Ce vendredi, le quotidien flamand Het Laatste Nieuws s'est lancé dans une comparaison entre les deux Diables rouges avec le titre évocateur 'Mertensmorfose'. Hazard est-il aussi efficace que Mertens en tant que Faux 9? Les statistiques semblent en partie le prouver, avance Het Laatste Nieuws. Avant de migrer dans le rectangle, le feu follet napolitain présentait une moyenne de 0,26 buts par match en 147 rencontres avec les 'Partenopei'. Depuis son changement de position, il est passé à 0,57 buts par match en 109 rencontres.

Les chiffres d'Eden Hazard sont assez comparables puisqu'il marquait avec une fréquence de 0,31 par match jusqu'il y a peu et peut désormais compter sur un ratio de 0,80 goals par match. Ces statistiques ne se basent toutefois que sur les cinq uniques rencontres disputées à ce poste. Pas encore suffisant pour en déduire quoi que ce soit donc.

Hazard tiendra-t-il sur la longueur? "Je ne suis pas obsédé par les chiffres", a-t-il répondu. "Je me sens encore mieux en tant qu'ailier. Je n'ose pas me comparer à Dries. Il est plus un attaquant que moi et je suis plus un gars qui aime faire le jeu. J'aime garder le ballon alors que Dries non. Il peut rester longtemps dans le rectangle à attendre le bon ballon", a donc tempéré le joueur de Chelsea.

Hazard est-il une solution durable en tant que 'faux 9'? Nous aurons certainement plus d'éléments pour y répondre dans quelques mois...voire dans quelques semaines si les rumeurs qui parlent de Gonzalo Higuain à Londres se confirment et conduiraient inévitablement Eden à retourner à son rôle de prédilection.