Fred Waseige sur les Diables rouges : "On ne gagnera pas de trophée mais on a gagné le respect"

"Avec les Belges, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Rappelez-vous avant, on ne savait jamais si Kompany allait être blessé ou pas. Ici, avant l’Euro, Eden Hazard et Kevin de Bruyne n’étaient pas à 100%. Pour gagner des trophées, il faut que tout le monde soit à 100% en même temps et ce n’est pas le cas avec les Diables."

Pour lui, c’est donc physiquement et dans les duels que le bât a blessé jeudi soir. Pas de quoi donc jeter la pierre à Roberto Martinez : "Physiquement, on avait un ou deux joueurs qui n’étaient pas là. Eden n’était pas bien, ce n’était pas le Eden qui fait la différence à la fin. Et puis, vous avez Youri qui, je me répète, est complètement cuit. Quand on regarde les 2 mi-temps, la France n’a quasiment rien changé tactiquement, si ce n’est qu’ils ont fait un pressing un peu plus sérieux et qu’ils ont écarté sur la largeur du terrain. Sinon, on ne peut pas dire que Martinez a perdu une bataille tactique, absolument pas. Lui n’y peut rien qu’à un moment tout se dérègle. Si Romelu marque, s’il n’est pas hors-jeu de deux centimètres, on gagne 3-2, on se dit qu’on a effacé la défaite d’il y a trois ans. L’entraîneur est tributaire de ça. Martinez il propose un schéma de jeu qui est resté le même. Si les joueurs continuent à adhérer c’est qu’ils sont d’accord. Maintenant, s’il ne gagne rien, ce sera un échec mais il y a à chaque fois des trucs qui se passent côté belge. Pas de bol…"

Au moment de tirer le bilan, Waseige ne passe pas par quatre chemins. Pour lui, l’occasion de rafler une grande compétition est passée et bien passée. Mais à ses yeux, les Diables ont gagné autre chose : "Il faut commencer à prendre conscience qu’on ne gagnera pas de trophée avec cette équipe. Mais on a gagné tellement plus, on a gagné l’amour et le respect du monde footballistique. On a gagné de rentrer dans les rêves des enfants. Les enfants quand ils dorment, ils rêvent d’actions à la belge, pas des Français champions du monde en 2018. Evidemment que si cette génération ne gagne rien, ce sera un échec mais elle a gagné autre chose. À chaque match des Diables, on s’amuse bien. Le problème, c’est que quand on se rapproche du graal, on perd à la fin."