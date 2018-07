"France-Belgique ? C'est l'équipe la plus intelligente qui s'est imposée !"

La Belgique n'a pas réussi à se qualifier pour la finale de la Coupe du monde 2018 en Russie. Les Diables rouges se sont inclinés 1-0 contre la France, mardi à Saint-Pétersbourg. Samuel Umtiti (51e) a inscrit le seul but du match.

"C’est une déception énorme. Tous les Diables présents sur le terrain auront énormément de regrets dans une dizaine d’années. Quand on a vu ce match face au Brésil, on était très confiant. On savait que la France allait jouer de la sorte, mais on n’a jamais réussi à les bouger comme on a réussi face aux Brésiliens. On a plus de talent que l’équipe française", précise d’entrée Philippe Albert, consultant foot de la RTBF.

Rodrigo Beenkens, commentateur des Diables rouges, détaille : "Dans quelques semaines, si les Diables se repassent les images de ce match, ils auront certainement des regrets. Contre le Brésil, on avait l’impression que tout le monde était à 100% physiquement, tactiquement et mentalement. Certains étaient moins bien dans cette demi-finale. Kevin De Bruyne n’a jamais pu approvisionner et Eden Hazard a été très bon mais très loin du but adverse par exemple. La Belgique a eu trois tirs cadrés : celui de notre défenseur Toby Alderweireld, celui de notre demi-défensif Axel Witsel et celui de De Bruyne. C’était avec un certain cynisme mais la France a gagné tactiquement contre la Belgique."

Impeccable tactiquement contre le Japon ou le Brésil notamment, Roberto Martinez avait opté pour Mousa Dembélé d’entrée de jeu. "Nous avons plus d’expérience que les Français. Les changements de Martinez ont été tardifs cette fois, notamment celui de Michy Batshuayi monté dans le temps additionnel. On retiendra que la Belgique s’est retrouvée en ½ finale 32 ans après le Mexique. Je reste persuadé que c’est l’équipe la plus intelligente qui s’est imposée. Dembélé devait surtout apporter un coup de main à Jan Vertonghen sur le flanc gauche pour contrer le jeune Kylian Mbappé. Dès le moment où la France menait, c’est normal d’avoir enlevé un milieu de terrain", a poursuivi Philippe Albert.