Foot-fiction : et si Eden Hazard devait louper l'Euro ?

Nous n'en sommes heureusement pas encore là, mais l'opération à la cheville d'Eden Hazard, planifiée jeudi à Dallas, enveloppe sa participation au prochain Euro d'un voile d'incertitude. La durée de l'indisponibilité du capitaine des Diables Rouges n'est pas encore connue, mais si elle devait atteindre ou excéder les 3 mois, la Belgique pourrait devoir composer sans son maître à jouer lors du grand rendez-vous de l'été.

Hazard opéré et opérationnel dans les temps ? Hazard opéré et ménagé jusqu'aux éventuels 1/8e de finales (comme Kompany lors de la Coupe du Monde russe) ? Hazard opéré et out pour l'Euro ? Du plus optimiste au plus pessimiste, les trois scénarios, à ce stade, coexistent.

Dans le pire des cas, la Belgique devrait faire sans son capitaine. Ce qui, depuis l'intronisation de Roberto Martinez, n'est arrivé que 8 fois en 43 matchs.

Petit tour d'horizon des résultats obtenus et des animations de jeu proposées sans Eden Hazard :

- 25/03/2017 Belgique-Grèce, qualifs CM 2018, 1-1. Blessure au mollet. Système classique en 3-4-2-1 : Nainggolan et Mertens en soutien de Lukaku.

- 28/03/2017 Russie-Belgique, amical, 3-3. Blessure au mollet. Système en 3-5-2 : Tielemans central derrière Mirallas-Benteke.

- 05/06/2017 Belgique-République tchèque, amical, 2-1. Blessure à la cheville. Système en 3-5-2 : De Bruyne central derrière Batshuayi-Lukaku.

- 09/06/2017 Estonie-Belgique, qualifs CM 2018, 0-2. Blessure à la cheville. Système en 3-4-2-1 : De Bruyne et Mertens en soutien de Lukaku.

- 14/11/2017 Belgique-Japon, amical, 1-0. Pas dans l'effectif. Système en 3-4-2-1 : Mertens et Thorgan Hazard en soutien Lukaku.

- 28/06/2018 Angleterre-Belgique, CM 2018, 0-1. Resté sur le banc. Système en 3-4-2-1 : Fellaini et Januzaj en soutien de Batshuayi.

- 06/09/2019 Saint-Marin-Belgique, qualifs Euro 2020, 0-4. Claquage tendineux. Système en 3-4-2-1 : Origi et Januzaj en soutien de Batshuayi.

- 09/09/2019 Ecosse-Belgique, qualifs Euro 2020 0-4. Claquage tendineux. Système en 3-4-2-1 : De Bruyne et Mertens en soutien de Lukaku.

Au total, sur les 8 matchs loupés par Eden Hazard, la Belgique a signé un 20/24 (6 victoires, 2 partages), soit 83,3 %. Sur les 35 matchs disputés avec Eden Hazard, la série s'élève à 88/105 (28 victoires, 4 partages, 3 défaites), soit 83,8 %. Et sur ces 35 matchs, Hazard a inscrit 18 buts et délivré 17 assists...

Au niveau purement mathématique, le pourcentage de points pris est donc similaire. Mais bien entendu, il faut relativiser cette comparaison en fonction des affiches... Sur les 8 matchs loupés par Eden Hazard, trois étaient des amicaux, un (l'Angleterre à la Coupe du Monde) officiel mais disputé en position d'équipe déjà qualifiée, et seulement quatre dans des contextes réellement "à enjeu". Et dans ces quatre rencontres, le faible niveau de l'adversité (Grèce, Estonie, Saint-Marin, Ecosse) ne permet pas vraiment de tirer des leçons définitives dans un sens ou dans l'autre.

Tout juste est-il permis de constater que c'est en l'absence de Hazard, lors du dernier déplacement à Glasgow, que KDB a livré l'une de ses meilleures prestations sous le maillot des Diables Rouges. Dans une position plus avancée, plus proche de l'attaquant, alors que Martinez avait pris le parti de faire reculer le Cityzen dans le jeu.

Si, par malheur, Eden Hazard venait à louper l'Euro, le plus probable serait de voir un KDB avancer sur l'échiquier (aux côtés de Mertens ou Januzaj ?), avec un duo fort (Witsel-Tielemans ?) dans son dos.

Mais, répétons-le, nous sommes heureusement encore loin de ce scénario...