Fin de saga: Lukaku quitte Manchester United pour l'Inter Milan

Après neuf saisons en Angleterre, Romelu Lukaku a trouvé un nouveau point de chute. L'attaquant des Diables rouges s'est finalement accordé avec l'Inter de Milan, deux ans après avoir signé à Manchester United. A 26 ans, 'Big Rom' était en rupture avec les Red Devils et se cherchait un nouveau challenge. On parle d'un transfert de 70 millions plus les bonus mais les montants n'ont pas été confirmés. L'Inter a confirmé l'arrivée du Diable par une courte vidéo. "L'Inter ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour cela que je suis ici" explique Lukaku.

L'intérêt insistant des 'Nerazzurri' et la volonté ferme de leur coach Antonio Conte d'attirer Lukaku ont fini par convaincre le Diable rouge alors que du côté de la Juventus le transfert a capoté. A 26 ans, il va donc découvrir une nouvelle compétition et devra répondre aux attentes, lui qui a accumulé 113 buts en Premier League sous les maillots de West Bromwich, Everton et Manchester United.



Lukaku a signé un contrat de 5 ans avec le club italien.