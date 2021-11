FIFA the Best : Kevin de Bruyne parmi les onze candidats, Courtois absent de la liste des gardiens

Kevin De Bruyne fait partie des 11 joueurs candidats pour recevoir le prix du FIFA Best Award, le prix qui avait sacré Robert Lewandowski en 2020. L’attaquant du Bayern Münich fait une nouvelle fois partie des candidats tout comme Lionel Messi (sacré 6 fois) et Cristiano Ronaldo (5 fois).

Les autres candidats sont Karim Benzema, Erling Haaland, Jorginho, Kylian Mbappé, Neymar, N’Golo Kanté et Mohamed Salah.

La cérémonie qui se tiendra le 17 janvier prochain récompensera également la meilleure joueuse, les meilleurs coaches (masculin et féminin) et les meilleurs gardiens (masculin et féminin). Dans cette dernière catégorie Thibaut Courtois ne fait pas partie des 5 candidats. Alisson Becker, Gianluigi Donnarumma, Edouard Mendy, Manuel Neuer et Kasper Schmeichel tenteront de décrocher la récompense.