Fellaini: "Je pense qu'on est passé à côté d'un rêve"

La déception était forcément de mise du côté des Diables Rouges après la défaite contre la France en 1/2 finale de Coupe du monde (1-0). Pour Marouane Fellaini, c'est un rêve qui s'envole. "Je pense qu'on est passé à côté d'un rêve. On avait la possibilité de gagner aussi. Mais cela s'est joué sur des détails. J'espère qu'on va relever la tête. Il y a une troisième place à jouer."

Le grand Marouane est sorti à 10 minutes de la fin du match pour Yannick Carrasco. "C'est un choix tactique. Cela fait partie du football, ce n'est pas un problème."

Marouane Fellaini a livré un duel de titans avec Paul Pogba, son coéquipier à Manchester United. Les deux hommes se sont tenus à la culotte mais le Belge aurait voulu obtenir un peu plus de ballons dans ce match fermé, pour tenter de faire la différence. "C'est dommage car en première période on avait l'occasion de recevoir des ballons dans le rectangle mais ils ne sont pas arrivés. On s'est créé quelques occasions mais on n'a pas réussi à les mettre au fond. Ils ont eu aussi des occasions. Cela s'est joué à des détails, à un corner, c'est dommage qu'on prenne ce but."

Et une fois devant, la France a fermé et verrouillé sa défense: "Ils ont joué défensif. Ils n'ont pas essayé de jouer. On avait plus la possession du ballon, on a essayé de jouer et de garder la balle. Ils ne voulaient que défendre et partir en contre" termine l'ex-joueur d'Everton".