Fellaini, buteur et vainqueur de son 1er championnat en Chine avec Shandong Taishan

Shandong Taishan a décroché son cinquième titre de champion de Chine. Le club de Marouane Fellaini s'est imposé 2-0 dimanche contre Hebei. Avec encore trois rencontres à disputer et dix points d'avance au classement, Shandong ne peut plus être rattrapé.

Grâce à son dixième but de la saison, Marouane Fellaini (21e, 1-0) a mis les siens sur de bons rails avant que son coéquipier Xin Xu ne plante une deuxième rose en fin de rencontre (83e, 2-0). L'ancien Diable Rouge a été remplacé dans les dernières secondes du match. Il s'agit du premier titre de champion de Chine pour Fellaini qui avait inauguré son palmarès asiatique avec la Coupe de Chine la saison dernière.

Shandong compte 48 points après 19 journées, soit dix de plus que ses premiers poursuivants, Guangzhou FC et Shanghai Port, qui ne peuvent plus revenir.

Le tout nouveau champion de Chine tentera le doublé le 9 janvier lors de la finale de la coupe contre Shanghai Port. Avant 2021, Shandong a également été couronné en 1999, 2006, 2008 et 2010.