Félix et Hélène, fous amoureux... des Diables !

Ils viennent de Jodoigne. Felix, la trentaine, débarque à un jet de ballon du Stade de Sotchi. Une casquette de l'Euro 2000 vissée sur la tête, le maillot jaune des Diables sur le dos. Sa copine est là, elle-aussi. Hélène. Ensemble, ils vont suivre le parcours des Diables. Le premier tour. Mais à quel prix...

"C'est un peu notre lune de miel, nous dit Félix dans un grand éclat de rires. On est ici pour les 2 premiers matches, ensuite on rentre en Belgique. On passe chercher des potes et on se farcit les 1900 kilomètres en voiture et en car pour rallier Kaliningrad et voir le match contre l'Angleterre."

Deux mordus des Diables ? Hélène confirme : "Cela fait 6 ou 7 ans maintenant... C'était Félix qui le premier était passionné. Mais comme je suis très sociable, il m'a vite convaincue... On joint l'utile à l'agréable."

L'utile et l'agréable certes, mais le couple, très sympa au demeurant, aurait aimé en faire davantage. "Après, il y a le budget, nous confirme Félix. Ici on s'est arrangé avec des Aibrnb, des vols low-cost ..."

La suite du parcours des Diables, ils la suivront donc derrière leur télé. "On rentrera en Belgique pour fêter la suite et vivre ça avec les millions de Belges qui sont restés au pays."