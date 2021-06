Félicitations du jury pour Lukaku et De Bruyne, satisfaction pour Eden Hazard : le bulletin de notes des Diables après le 1er tour © RTBF avec Belga et AFP

Félicitations du jury

Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne, détonnant binôme des Diables rouges. © Belga Romelu Lukaku : Inarrêtable une fois qu’il est lancé, il a encore une fois brillamment tenu son rang dans les grands rendez-vous. Double buteur en ouverture contre la Russie, il a réalisé une masterclass de combativité et de hargne contre le Danemark, avant de planter son 3e but du tournoi face à la Finlande. Un monstre et indubitablement l’un des MVP du tournoi jusqu’à présent. Kevin De Bruyne : Absent contre la Russie, Kevin De Bruyne n’a mis que quelques minutes pour se mettre en jambes face au Danemark. Le temps de faire les derniers réglages avant d’à nouveau faire éclater tout son génie. Auteur de la passe décisive pour Thorgan Hazard, il a planté le but du K.O dans la foulée. À nouveau magistral contre la Finlande (2 passes décisives, dont une finalement annulée, le but ayant été attribué au malheureux gardien finlandais), il a prouvé, à qui voulait bien l’entendre, que sa blessure n’était plus qu’un lointain souvenir. Ou bien que, malgré certaines douleurs persistantes, il restait au-dessus du lot. Thibaut Courtois : Quel est l’apanage des grands gardiens ? Probablement de savoir se montrer décisif alors qu’ils n’ont pas touché un ballon du match. Lors de chacune de ses trois rencontres de poules, Courtois a été un acteur passif, n’assistant que de loin à la domination territoriale des Belges. Mais lors de chacun des trois matches, il a su sortir l’arrêt qu’il fallait au bon moment. Infranchissable et tellement précieux.

Grande distinction

Axel Witsel sous le maillot des Diables rouges. © Belga Dedryck Boyata : Du haut de ses 30 ans, Boyata vit une histoire d’amour-désamour avec l’équipe nationale, tant il a eu tendance à alterner le bon et le moins bon ces dernières années. Titulaire face à la Russie et contre la Finlande, le Berlinois a fait taire toutes les mauvaises langues, se montrant impérial dans l’anticipation et précieux dans les duels aériens. Un point d’interrogation qui, tout doucement, se mue en valeur sûre dans une défense qui se cherche des patrons. Convaincant. Thomas Vermaelen : Il n’a disputé qu’un seul match, celui face à la Finlande, mais quel match ! Admirable dans son sens du placement et ultra propre dans ses interventions défensives, il a décapsulé une rencontre cadenassée d’un coup de tête rageur. Fustigé par certains pour sa lenteur et les années qui passent, il a prouvé qu’en équipe nationale, il répond toujours présent quand on fait appel à lui. Inusable. Axel Witsel : Rien que pour son admirable come-back, il devait figurer parmi les grandes distinctions. Parce que ce qu’a réalisé Axel Witsel pour participer à cet Euro est un bijou de jusqu’au-boutisme et de détermination. Monté au jeu pendant 30 minutes en mode Avengers face au Danemark, il a profité d’une rencontre plutôt tranquille contre la Finlande pour montrer qu’il n’avait rien perdu de ses qualités. Son sens du placement et son intelligence de jeu seront d’ailleurs prépondérantes face au Portugal. Courageux.

Distinction

Toby Alderweireld sous le maillot des Diables. © Belga Toby Alderweireld : Pas vraiment inquiété lors du récital belge face à la Russie, il a, comme toute la défense belge, souffert face à la furia danoise. Dépassé en 1e mi-temps, il a redressé la barre en seconde, s’érigeant comme le rare taulier d’une défense qui chancelait. Mis au repos pour affronter la Finlande, il sera plus frais que ses adversaires. Précieux. Jan Vertonghen : Comme son acolyte de toujours, Toby Alderweireld, il a montré de rares signes de faiblesse face aux Danois. Souvent pris à défaut dans son dos, Sterke Jan a, pour une fois, senti le poids des âges s’abattre sur son corps. Une fois n’est pas coutume, il a été laissé au repos face à la Finlande pour soigner une cheville récalcitrante. Solide à défaut d’être exceptionnel. Thorgan Hazard : En voilà un qui a alterné entre le très bon et le franchement inquiétant depuis le début du tournoi. Comme l’ensemble de la défense, il a bu la tasse en 1e mi-temps contre le Danemark. Mais fidèle à ses récentes prestations, il a su se réveiller au bon moment pour planter le but de l’espoir après l’entracte. Blessé pour affronter la Finlande, il a dû assister, sourire en coin, à la prestation en demi-teinte de son concurrent principal, Nacer Chadli. Erratique. Thomas Meunier : Principal bénéficiaire de la lourde blessure du malheureux Timothy Castagne, l’Ardennais a brillamment suppléé le joueur de Leicester Buteur puis passeur face aux Russes, il a été coltiné, comme toute l’équipe, à d’ingrates tâches défensives contre le Danemark. Rassurant après une saison bien morose. Eden Hazard : Comme son frère, le petit prince de Braine a connu du bon et du moins bon. Titulaire face à la Finlande, il a semblé emprunté, lent et frustré par un corps qui ne semblait plus suivre la cadence. Mais en 2e mi-temps, on a eu droit à quelques bribes du vrai Hazard, déroutant, inspiré et presque décisif. De bon augure pour la suite ! Jérémy Doku : 76 minutes monstrueuses d’envie et d’énergie pour prouver que, oui, l’ancien Anderlechtois a bien sa place dans le noyau. Malgré un léger déchet dans le dernier geste, Doku pourrait d’ailleurs avoir gagné quelques points et entrer en compte pour un rôle de titulaire face au Portugal. Youri Tielemans : Plus discret qu’à l’accoutumée et mis sous l’éteignoir par l’intense pressing des Danois, Tielemans a eu moins d’impact sur le jeu belge qu’attendu. Lui aussi laissé au repos face à la Finlande, il pourrait nous surprendre face au Portugal. Revanchard. Leandro Trossard : Titularisé dans un rôle inhabituel de piston droit contre la Finlande, il a fait avec les moyens du bord. Sans briller mais en se montrant combatif et hargneux. Si, offensivement, les places semblent bouchées, il n’a pas déçu dans ce contexte si atypique. Fiable.

Satisfaction

Nacer Chadli sous le maillot des Diables. © AFP Nacer Chadli : Lui aussi avait une vraie carte à jouer contre la Finlande pour pallier l’absence de Thorgan Hazard dans ce rôle de piston gauche. Mais malgré une bonne volonté manifeste, il n’est jamais parvenu à rééditer les performances de Thorgan. À sa place sur le banc. Leander Dendoncker : Principale victime de la 1e mi-temps cauchemardesque face au Danemark, il a vraisemblablement perdu quelques points aux yeux de Roberto Martinez. D’autant plus qu’avec le retour d’Axel Witsel, il ne devrait avoir droit qu’à des miettes pour la suite du tournoi. Jason Denayer : Que c’est cruel pour Jason Denayer. Parce que le Rasta Rocket des Diables, titularisé contre le Danemark et la Finlande, n’a pas réalisé de prestations honteuses, en témoigne son ratio particulièrement élevé de passes réussies. Malheureusement pour lui, sa passe assassine sur le but danois lui coûte une distinction.

Ajournés :

Dries Mertens grand perdant des premiers matches des Diables ? © AFP Yannick Carrasco : Trop brouillon sur ses phases arrêtées et un peu esseulé sur son flanc gauche, il n’a pas eu l’impact escompté. Dommage, en l’absence d’Eden Hazard, il avait une vraie carte à jouer. Décevant. Dries Mertens : Probablement LE grand perdant de ces trois joutes initiales. Complètement absent offensivement et chahuté par les rugueuses défenses adverses, Dries Mertens a livré des prestations dans la lignée de ses derniers matches avec les Diables. Franchement inquiétantes… et c’est bien dommage.

Sans mention :

Impossible de noter les Simon Mignolet, Mats Sels, Dennis Praet, Hans Vanaken, Christian Benteke et Michy Batshuayi, ils ont trop peu joué. Petite pensée néanmoins pour Timothy Castagne, qui aurait pu (dû) figurer dans ce classement sans cette maudite blessure.