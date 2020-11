Fébriles puis sauvés par le doublé de Batshuayi, les Diables Rouges battent la Suisse

Ce mercredi soir, sur la pelouse de Louvain (Den Dreef), les Diables Rouges entament leur trilogie de novembre : d’abord un match amical (face à la Suisse) avant deux parties officielles en Nations League (contre l’Angleterre et le Danemark) .

La déception belge après le 0-1 - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Les Diables Rouges, sans leurs cadres principaux, manquent d’automatismes tandis que la Nati monopolise le ballon et affiche un pressing haut. L’équipe suisse est récompensée à la 13e minute lorsque Bornauw peine à se dégager suite à un ballon aérien. Mehmedi est à l’affût et file tromper Mignolet (0-1). Le portier belge du FC Bruges s’interpose par contre parfaitement sur l’offensive suivante, via Mehmedi à nouveau.

L’équipe nationale belge se cherche. Les appels sont timides, les passes tranchantes sont rares, l’étincelle tarde à venir. Après une frappe suisse contrée joliment par le capitaine Vertonghen, la Belgique se procure sa première véritable opportunité à la 43e minute. Praet centre en un temps, Batshuayi s’apprête à reprendre, mais le gardien Mvogo intervient à temps.

Tielemans entre, Batshuayi marque

Au retour des vestiaires, Tielemans, unique remplacement belge effectué à la pause, insuffle du rythme à lui seul et se montre directement. Le médian de Leicester récupère en pressant haut à la 50e minute. Il sert Batshuayi, l’attaquant belge plante dans son style sa 20e rose avec la vareuse belge (1-1). Mignolet garde ensuite notre formation dans la rencontre, face à Vargas et Widmer.