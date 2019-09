C’est un Séville toujours invaincu avec ses trois succès et son partage qui reçoit le Real Madrid d’Eden Hazard et de Thibaut Courtois dimanche soir à 21h pour clôturer la 5e journée de Liga. Une rencontre délicate pour les Madrilènes que nous vous proposons de suivre en direct commenté sur notre site internet.

Les Merengues, deux victoires et deux partages en championnat, n’ont pas été particulièrement séduisants en ce début de championnat. Incapables de garder le zéro derrière, ils ont montré toutes leurs limites mercredi soir en Ligue des Champions avec une sèche défaite 3-0 contre le PSG. Sur le banc des accusés, Eden Hazard et Thibaut Courtois seront observés de près par les supporters et la presse madrilènes.