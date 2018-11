Face aux nombreuses blessures et méformes, que va faire Martinez ?

Roberto Martinez dévoilera ce vendredi sa sélection des Diables Rouges pour les deux dernières rencontres de la phase de groupes de la Nations League contre l’Islande à domicile (jeudi 15 novembre) et en Suisse (dimanche 18 novembre). Au vu des blessures et des méformes, c’est un véritable casse-tête qui se présente devant le sélectionneur. Le coach catalan va devoir trouver des solutions. Tour d’horizon des états de forme de nos Diables Rouges.

Les blessures s’enchaînent, plusieurs incertitudes

Jan Vertonghen, Mousa Dembélé et Thomas Vermaelen - © BRUNO FAHY - BELGA

Jan Vertonghen et Thomas Vermaelen, blessé aux ischios-jambiers et indisponible jusqu’en décembre, Kevin De Bruyne, victime d’une lésion des ligaments du genou gauche et sur le flanc pour 5 à 6 semaines, et Christian Benteke, opéré du genou début octobre et absent jusqu’en 2019, sont d’ores et déjà forfaits.

A ces absences actées, plusieurs incertitudes sont à ajouter : Romelu Lukaku, qui s’est blessé à l’entraînement en fin de semaine et n’a pas joué ce week-end, Marouane Fellaini, qui est gêné par une blessure à la cuisse depuis le dernier rassemblement des Diables qu’il a passé à l’infirmerie, Leandro Trossard, qui est remis d’une blessure aux ischio-jambiers mais qui n’a pas rejoué depuis deux semaines et a manqué les trois derniers matches de Genk, ainsi que Mousa Dembélé, qui a été contraint de sortir après seulement six minutes de jeu ce samedi après s‘être durement tordu la cheville.