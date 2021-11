Europa League : Dries Mertens buteur d’une Panenka après 6 mois et demi d’attente, Vertessen blessé

Son dernier but datait du 22 avril 2021. Buteur face à la Lazio ce jour-là, Dries Mertens n’imaginait pas qu’il aurait dû attendre 6 mois et demi pour faire trembler à nouveau les filets avec le Napoli. Freiné par une blessure à l’épaule après l’Euro disputé avec la Belgique, le Diable rouge était de retour avec les Napolitains depuis quelques semaines et attendait patiemment son heure.

Ce jeudi lors du match d’Europa League face au Legia Varsovie, le choucou du public napolitain est monté au jeu à la 73e minute. Tout juste pour tirer et convertir un penalty qui a permis aux Napolitains de prendre l’avantage et mener 1-2.

Menée au score à la mi-temps, l’équipe de Luciano Spalletti a retourné la rencontre en deuxième période grâce à Zielinski (51e), Mertens, Lozano (79e) et Ounas (90e).

Avec 7 points, Naples passe en tête du groupe C devant le Legia (6 pts). Leicester (4 pts) a l’occasion de recoller en cas de succès plus tard dans la soirée face au Spartak Moscou (3 pts).

Au PSV, Yorbe Vertessen était dans le onze de départ lors du match entre le Néerlandais et Monaco. Notre compatriote, blessé, a été remplacé juste avant la mi-temps. Particulièrement en forme ces dernières semaines, il aurait pu entrer en ligne de compte pour les prochains matches des Diables rouges compte tenu des blessures de Romelu Lukaku et Michy Batshuayi.