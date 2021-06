Euro : Spinazzola, Pogba, Schick, Lukaku...le onze-type de la première journée

Vu que c'est visiblement à la mode lors de cet Euro, on articule notre 11 en 3-5-2 avec deux pistons qui arpenteront le flanc. Mais commençons par le poste de gardien où plusieurs candidats se bousculent au portillon. On pense notamment à Danny Ward, toujours sur un petit nuage avec le pays de Galles ou l'excellent portier finlandais Lukáš Hrádecký qui a arrêté un pénalty contre le Danemark. Mais notre choix penche finalement vers Robin Olsen, magistral entre les perches suédoises pour préserver le zéro et colmater les incartades espagnoles.

En défense, soyons un peu chauvins pour une fois, Dedryck Boyata le mérite bien. Auteur d'une prestation XXL face à la Russie, le Belge a fait taire toutes les mauvaises langues qui ne comprenaient pas sa titularisation. Calme, serein, excellent tacleur et toujours bien placé, il a éteint le roc Artem Dzyuba. Solide ! A ses côtés, difficile de passer à côté d'un joueur français, tant les Bleus se sont montrés solides face aux Allemands. Et si Raphael Varane a fait le job (comme toujours en fait), Presnel Kimpembe, impérial dans les airs et propre à la relance, a été le catalyseur d'une impeccable prestation défensive. Pour compléter ce trio défensif, on opte pour Milan Skriniar. Taulier d'une surprenante équipe de Slovaquie, il a parachevé sa belle partition défensive en plantant le but du K.O pour doucher les derniers espoirs polonais.

Sur les flancs, difficile de passer à côté de Denzel Dumfries tant le piston batave a été monstrueux. Imprécis en début de match, il est progressivement monté en régime pour finalement être impliqué sur les trois roses de son équipe. Buteur décisif, il confirme sa belle saison au PSV et grille la priorité à Thomas Meunier dans notre équipe. Son homologue sur le flanc gauche se nomme (sans contestation) Leonardo Spinazzola. Homme du match, il a harcelé les défenseurs turcs par son abnégation sans faille et ses débordements incessants. C'est d'ailleurs l'un de ses tirs, mal repoussé par le portier adverse, qui amène le 2e but italien.