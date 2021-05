Euro : Roberto Martinez annonce une sélection de 26 avec Sels, Vanaken et Doku

Ce lundi Roberto Martinez Martinez présentait sa sélection pour l’Euro 2020, devenu 2021 avec la crise sanitaire. Si pour certains la place semblait assurée, pour d’autre le suspense était présent.

Le sélectionneur des Diables a présenté les 26 joueurs qui partiront à l'Euro et les surprises sont Matz Sels, Hans Vanaken et Jérémy Doku. La présence d’Axel Witsel avait été sous-entendue par le sélectionneur ces dernières semaines et a donc été confirmée. Christian Benteke sera également du voyage.

L'absence de Koen Casteels, remplacé par Matz Sels, est une décision médicale comme l'a expliqué Roberto Martinez. Le portier de Wolfsburg va terminer la saison avec son club et ensuite se faire opérer.

Parmi les 26 Diables, le sélectionneur a présenté ses joueurs en quatre catégories. On retrouve trois gardiens : Thibaut Courtois, Simon Mignolet et Matz Sels; cinq défenseurs : Toby Alderweireld, Dedryck Boyata, Jason Denayer, Thomas Vermaelen et Jan Vertonghen; onze milieux: Timothy Castagne, Nacer Chadli, Yannick Carrasco, Kevin De Bruyne, Leander Dendoncker, Thorgan Hazard, Thomas Meunier, Dennis Praet, Youri Tielemans, Hans Vanaken et Axel Witsel et sept attaquants : Michy Batshuayi, Christian Benteke, Jérémy Doku, Eden Hazard, Dries Mertens, Leandro Trossard et Romelu Lukaku.

Le sélectionneur des Diables Rouges a également présenté une liste de 11 réservistes composée de Thomas Kaminski, Alexis Saelemaekers, Albert Sambi Lokonga, Bryan Heynen, Thomas Foket, Adnan Januzaj, Brandon Mechele, Jordan Lukaku, Zinho Vanheusden, Yari Verschaeren et Charles De Ketelaere.

Les joueurs se rassembleront le 31 mai pour préparer la compétition. Avant de se plonger dans cet Euro, les Diables affronteront la Grèce le 3 juin et la Croatie le 6 juin. Les choses sérieuses débuteront le samedi 12 juin face à la Russie. La Belgique jouera ensuite le mercredi 17 juin contre le Danemark et terminera cette phase de poule le lundi 21 juin face à la Finlande.