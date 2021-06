Euro 2020 : Victorieux avec les Diables rouges contre le Danemark, Roberto Martinez égale le légendaire Guy Thys

Roberto Martinez continue d'inscrire son nom en lettres d'or dans la grande histoire du football belge. Avec la victoire difficilement ramené du Danemark, le sélectionneur a remporté son huitième succès dans un grand tournoi à la tête des Diables rouges. Une performance qui lui permet d'égaler le légendaire Guy Thys, coach emblématique de notre équipe nationale.

Pour les plus jeunes, Guy Thys est tout simplement le sélectionneur qui compte le plus de matches et les plus de victoires à la tête des Diables. C'est aussi lui qui était sur la banc lors de la fabuleuse épopée mexicaine de 1986.



L'Anversois, décédé à l'été 2003 à l'âge de 80 ans, a connu deux passages à la tête de l'équipe nationale. Son premier règne a été long (13 ans) et fructueux avec notamment la finale de l'Euro 1980 et, la demi-finale de la Coupe du Monde 1986. Il a ensuite été appelé à la rescousse pour une "pige" de 13 rencontres entre 1990 et 1991. Il a donc vécu avec le costume de sélectionneur un autre moment marquant de l'histoire des Diables, ce 1/8e de finale de triste mémoire contre l'Angleterre lors du mondial italien. Au total, Thys a dirigé 114 rencontres pour 49 victoires, dont 8 dans des tournois majeurs.



Roberto Martinez, arrivée en 2016, aura des difficultés à s'approprier tous les records de Thys, notamment ceux de longévité. Il vient d'en égaler un. Pour viser les autres, il devra prolonger son mandat noir-jaune-rouge. Son bilan actuel est de 44 victoires en 57 matches.