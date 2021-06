La Belgique affronte le Portugal ce dimanche en huitièmes de finale de l’Euro 2020 à Séville. La pression monte avant cette rencontre capitale, la phase de groupe étant terminée, seule la victoire est envisageable. Les Diables rouges l’ont bien compris, ils n’ont plus le droit à l’erreur.

Thomas Meunier a bien conscience de l’enjeu de ce huitième pour l’équipe et la Belgique entière : "L’humeur ne pourrait pas être meilleure que celle actuelle. L’excitation monte petit à petit. Les premiers matches ont été très sérieux et très professionnels. Je pense que maintenant on doit essayer d’allier cette expérience des trois premiers matches, avec le plaisir et le professionnalisme qu’on a toujours eus."

Les choses sérieuses commencent : "Là, on entre dans le vif du sujet. Des matches 'mort subite', avec de grands adversaires. Si on bat le Portugal ça peut être l’Italie, ça peut être la France, l’Allemagne, l’Angleterre par la suite. Maintenant, on n’a plus le droit à l’erreur, on est forcé de tout réussir."