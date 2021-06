Euro 2020 : Thibaut Courtois dans le onze type des huitièmes de finale de L’Équipe

Thibaut Courtois figure dans le onze type des huitièmes de finale de l’Euro établi par la rédaction du quotidien sportif français L’Équipe. Le portier des Diables Rouges a grandement participé à la victoire belge contre le Portugal dimanche dernier à Séville.

Le Madrilène, qui a reçu la note de 7/10, a notamment repoussé un coup franc de Cristiano Ronaldo dans le premier acte avant d’effectuer un arrêt réflexe sur une tête à bout portant de Ruben Dias dans les dernières minutes alors que les troupes de Roberto Martinez étaient acculées. Calme, sérieux et appliqué, il s’est aussi permis de dribbler de Cristiano Ronaldo à la base de l’action qui a amené le but de Thorgan Hazard.

Trois Diables Rouges figuraient dans l’équipe type du premier tour du quotidien français avec Dedryck Boyata, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku.

Dans celle des huitièmes de finale, le Danemark a placé trois joueurs avec le défenseur central Jannik Vestergaard, le milieu Pierre-Emile Höjbjerg et l’attaquant Kasper Dolberg, auteur d’un doublé contre le pays de Galles. Le couloir droit est trusté par l’Espagne avec Cesar Azpilicueta et Ferran Torres.

On retrouve également l’Anglais Harry Maguire, l’Ukrainien Olexandre Zintchenko et le Tchèque Thomas Holes ainsi que le Français Karim Benzema et le Croate Mislav Orsic, pourtant tous deux éliminés.

Les quarts de finale débuteront vendredi par un duel entre la Suisse et l’Espagne à Saint-Pétersbourg (18h). Trois heures plus tard, la Belgique défiera l’Italie à Munich. Samedi, la République tchèque et le Danemark s’affronteront à Bakou (18h) et l’Ukraine se dressera devant l’Angleterre à Rome (21h).