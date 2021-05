Belgique - Biélorussie : 30 mars 2021 (8-0) - Qualifications Qatar 2022 - 30/03/2021 Huit buts marqués, zéro encaissé et une prestation aboutie : la Belgique est repartie avec le sentiment du devoir accompli de Louvain après avoir balayé la Biélorussie 8-0 sans même avoir à forcer son talent.Des Diables rouges largement remaniés par Roberto Martinez n’ont eu aucune difficulté à ramener les trois points pour permettre à la Belgique de terminer ce premier rassemblement avec un bilan positif de 7 sur 9 dans ces qualifications à la Coupe du monde 2022. Suite à la défaite de la Republique tchèque contre le Pays de Galles (1-0), les Diables prennent seuls la tête du groupe avec trois longueurs d'avance sur les Tchèques (4 pts) et 4 sur les Gallois (3 pts). En plus de la victoire, le sélectionneur retiendra la prestation 5 étoiles de nombreux joueurs comme Jérémy Doku (1 but, 2 assists), Hans Vanaken (2 buts, 1 assist), Leandro Trossard (2 buts) et Dennis Praet (1 but, 1 assist) qui ont marqué énormément de points en vue du prochain Euro. Pour la petite histoire, il s'agit du 5e match le plus prolifique de l'histoire de notre sélection nationale après les deux duels contre Saint-Marin (10-1 en 2001 et 9-0 en 2019), le match contre Gibraltar de 2017 (9-0) et l'amical face à la Zambie de 1994 (9-0).