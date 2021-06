Euro 2020 : Ricardo Sa Pinto encense les Diables "La Belgique est devenue une équipe"

Bien connu dans notre championnat après être passé par le Standard, Ricardo Sa Pinto préface la rencontre entre la Belgique et son Portugal natal. L’entraîneur, interrogé par l’agence de presse Lusa, prône l’intelligence de jeu avant de rencontrer les Diables. "Il faut être intelligent et savoir comment jouer ce genre de rencontre. Depuis quelques années, notre équipe nationale a trouvé cet équilibre".

L’ancien entraineur du Standard souligne les forces et faiblesses de ses compatriotes. "N ous n’aimons pas trop nous exposer offensivement, car nous pouvons être pénalisés à force de ne pas être équilibrés défensivement. Nous n’aimons pas non plus trop rester en arrière car ce n’est pas notre caractéristique de défendre, de baisser le bloc et de sortir en transition".

Pour Sa Pinto, les Diables ont connu un grand changement ces derniers temps : la cohésion "dans le temps, je n’appelais pas ça une équipe, mais plutôt des "grands joueurs". Aujourd’hui, c’est différent. C’est une équipe solide sur le plan offensif, qui vient de remporter trois victoires et qui est numéro un au classement, mais rien n’est facile pour personne en Europe. Ce ne sera pas facile pour eux, comme ça ne le sera jamais pour nous".

L’entraineur voit le Portugal vainqueur

Si la Belgique "est plus équilibrée" que dans les autres tournois, elle a tout de même des points faibles que vont tenter d’exploiter les pions offensifs de Fernando Santos. "Nous avons des personnes capables de créer des difficultés en attaque. Nous avons Diogo Jota, Bernardo Silva et Cristiano Ronaldo, notre "capitaine" et notre leader, en plus d’André Silva ou João Félix. Nous croyons beaucoup en nos capacités et en la qualité des joueurs. Nous devons être concentrés pendant les 90 minutes".

"Si nous avons la même attitude, la même organisation et le même engagement et que nous sommes stratégiquement forts, je crois très sincèrement que nous éliminerons cette Belgique, de la même manière que j’y croyais lorsque nous avons été champions en 2016." conclut l’ancien joueur du Sporting Lisbonne.