Un succès face au pays de Galles (3-1), un partage face à la République tchèque (1-1) et une victoire face à la Biélorussie (8-0) : les Diables Rouges ont affiché, durant cette fin de mois de mars, trois visages très différents lors des trois premières rencontres qualificatives pour la Coupe du monde 2022. Trois parties qui étaient les dernières avant la remise de la sélection de l’entraineur fédéral Roberto Martinez, à la fin du mois de mai, en vue de l’Euro 2020. Tandis que vous avez la possibilité de vous glisser dans le costume de sélectionneur et d’établir votre liste des 23 pour la prestigieuse compétition, notre équipe RTBF Diables Rouges (constituée de nos collègues Eby Brouzakis, Benjamin Deceuninck, Pierre Deprez, Manu Jous et Vincent Langendries) s’est prêtée au même jeu… en tentant surtout de se glisser dans l’esprit de Roberto Martinez. Quels sont les 23 noms qui seront couchés sur la feuille du tacticien espagnol ? Tentative de réponse.

Gardiens : Pas de discussion

Pour les gardiens, pas de doute possible. Thibaut Courtois, Simon Mignolet et Koen Casteels récoltent l’unanimité des votes de nos cinq experts. Sauf blessure, ils seront du voyage. "Martinez reprendra sans surprise Courtois, Mignolet et Casteels au poste de gardien. C’est d’autant plus vrai que Hendrik Van Crombrugge serait indisponible jusqu’au terme du championnat", narre Eby Brouzakis.

Défenseurs : Vermaelen et/ou Boyata ?

Afin de constituer la ligne défensive, trois pions sont indiscutables : Toby Alderweireld, Jan Vertonghen et Jason Denayer. Thomas Vermaelen et Dedryck Boyata, retenus chacun par quatre collègues, se disputeront le quatrième ticket. Les deux défenseurs en seront peut-être si Martinez, et c’est probable (comme lors du Mondial 2018, où il avait opté pour cinq pions défensifs), joue la carte de la sécurité au vu notamment de l’âge avancé d’Alderweireld, Vertonghen et Vermaelen. A moins que l'entraineur national ne compte sur la carte Leander Dendoncker, dont nous reparlerons dans la catégorie suivante. ►►► À lire aussi : Mis de côté ou sans temps de jeu, ces Diables peuvent (quasiment) faire une croix sur l'Euro "Si le coach a fait jouer Dendoncker derrière face à la Biélorussie, c’est sans doute pour lancer le signal suivant : il aime sa polyvalence. Une polyvalence qui lui permettra peut-être de faire l’économie d’un défenseur. Boyata par exemple", avance Eby Brouzakis. Benjamin Deceuninck opterait lui pour Zinho Vanheusden, s'il est rétabli, à la place de l’expérimenté Vermaelen : "Il faut préparer les tournois suivants qui arrivent très vite et il est temps d’incorporer des jeunes dans le secteur défensif", souligne notre collègue.

Flancs : Chadli protégé, Foket la doublure

Quatre éléments récoltent le maximum de votes dans ce secteur de jeu : Thomas Meunier, Timothy Castagne, Thorgan Hazard et Yannick Carrasco. Quatre voies sont revenues à Nacer Chadli, toutefois pointé du doigt pour son faible temps de jeu en club, mais quand on connait le lien entre le droitier et son sélectionneur, il y a peu de chances de ne pas le voir lors de l’Euro. "Quel que soit son temps de jeu en club, s’il n’est pas blessé, Chadli sera de l’aventure à l’Euro car Martinez l’apprécie beaucoup et son expérience lui sera utile", indique Manu Jous. Thomas Foket semble constituer la doublure à ce poste en cas de défection ou retournement de situation.

Médians : Praet, Doku et Trossard convaincants

Partons du postulat qu’Axel Witsel ne sera pas rétabli à temps et qu’Eden Hazard sera présent. "Eden Hazard sera là sauf s'il est totalement out sur blessure. Je l'imagine présent dans le groupe même s'il ne participe pas au premier tour, un peu à l’image de Vincent Kompany en Russie", pense Vincent Langendries. Le capitaine des Diables Rouges serait accompagné, d’après nos cinq spécialistes, par Youri Tielemans, Kevin De Bruyne, Leander Dendoncker (qui a convaincu Martinez depuis longtemps, notamment grâce à sa polyvalence), Dries Mertens, Leandro Trossard (bien rentré face à la République tchèque et excellent face à la Biélorussie) et Jérémy Doku (sorte de joker du noyau). Dennis Praet, qui a pris une confortable longueur d'avance sur Hans Vanaken, récolte quatre votes. C'est cela dit sans doute lui qui devra s'effacer si Witsel venait à pouvoir participer à l'aventure. "Dendoncker, Tielemans et Praet : trois milieux récupérateurs c’est peu pour un long tournoi, mais De Bruyne peut y évoluer aussi", précise Pierre Deprez. ►►► À lire aussi : Diables Rouges : Ils ont marqué des points aux yeux de Roberto Martinez "Chaque sélectionneur aime toujours apporter sa petite touche personnelle avec un 23e 'coup de cœur' (Divock Origi et Adnan Januzaj, que j'apprécie beaucoup mais qui a reculé de quelques rangs dans l'esprit de Martinez, ont eu ce statut dans de précédents tournois). Je crois fermement que Martinez avait cette idée derrière la tête avec Yari Verschaeren. Hélas pour lui, l’Anderlechtois s’est blessé, l’Euro a été reporté et Verschaeren n’a pas encore retrouvé le niveau qu’il avait laissé entrevoir les premiers mois. Du coup, je pense que ce statut reviendra à Doku, dont le profil est unique et dont l’explosivité, combinée à l’absence de pression sur sa personne, pourrait en faire un atout très intéressant", souligne Manu Jous. Et Vincent Langendries d'enchérir : "Doku possède un profil atypique, il est explosif comme personne, à part Eden. Et il y a toujours un très jeune dans la sélection : Januzaj et Origi (19 ans) en 2014, Denayer (20 ans) en 2016 ou Tielemans (21 ans) en 2018."

Attaquants : avec ou sans Benteke ?

A la pointe de l’attaque, il ne fait pas de doute que Romelu Lukaku et Michy Batshuayi, sa prolifique doublure, feront partie de la sélection de Martinez. Trois collègues pensent que Christian Benteke en sera aussi, les deux autres imaginant plutôt le sélectionneur fédéral opter pour une division offensive avec deux éléments comme lors du Mondial 2018. "Si un des trois est de trop, vu la confiance quasi aveugle (mais à chaque fois payante) du sélectionneur vis-à-vis de l’attaquant de Crystal Palace, c’est le plus grand des deux, et le seul utilisé en club, Benteke, qui sautera", résume Pierre Deprez. "Benteke serait bien utile pour marquer un petit but de la tête dans le temps additionnel du match galère en huitièmes de finale de l'Euro", ironise pour sa part Benjamin Deceuninck à propos de ce sujet.

En conclusion...

De très nombreuses certitudes, certains pressentiments et quelques petits points d’interrogation, notamment autour de l’état de santé d’Axel Witsel et d’Eden Hazard, qui vont ou non céder leur siège. C’est le constat que l’on peut subodorer au moment de dessiner les contours de la sélection de Roberto Martinez pour l’Euro 2020. L’annonce sera effectuée dans pratiquement deux mois, un laps de temps suffisant pour mettre à mal certaines certitudes ou encore confirmer certaines tendances. A moins que la proposition de retenir 26 joueurs ne soit avalisée par l'UEFA d'ici là... S'il suit sa nomenclature mise en place lors du Mondial 2018, ce qui n'est nullement garanti, Martinez reprendrait donc le 23 suivant : 3 gardiens (Courtois, Mignolet et Casteels), 5 défenseurs (Alderweireld, Vertonghen, Denayer, Vermaelen et Boyata), 5 flancs (Meunier, Castagne, T. Hazard, Carrasco et Chadli), 8 médians (Tielemans, De Bruyne, Mertens, Dendoncker, E. Hazard, Praet, Doku et Trossard) et 2 attaquants (Lukaku et Batshuayi).

Les Diables Rouges face à la Biélorussie © Belga Image La sélection selon Eby Brouzakis : Courtois, Mignolet, Casteels, Alderweireld, Denayer, Vermaelen, Vertonghen, Castagne, Chadli, T. Hazard, Meunier, Dendoncker, Tielemans, De Bruyne, Doku, E. Hazard, Mertens, Trossard, Lukaku, Carrasco, Batshuayi, Benteke et Lukaku. La sélection selon Benjamin Deceuninck : Courtois, Mignolet, Casteels, Alderweireld, Vertonghen, Denayer, Boyata, Vanheusden, Meunier, Castagne, Dendoncker, Tielemans, Praet, T. Hazard, Carrasco, De Bruyne, Mertens, Trossard, E. Hazard, Doku, Lukaku, Batshuayi et Benteke. La sélection selon Pierre Deprez : Courtois, Mignolet, Casteels, Alderweireld, Vertonghen, Denayer, Vermaelen, Boyata, Tielemans, Dendoncker, Praet, Meunier, Castagne, Chadi, T. Hazard, Carrasco, De Bruyne, Mertens, E. Hazard, Trossard ou Doku (?), Lukaku, Batshuayi et Benteke. La sélection selon Manu Jous : Courtois, Mignolet, Casteels, Vertonghen, Alderweireld, Vermaelen, Denayer, Boyata, Dendoncker, Tielemans, Praet, Meunier, Castagne, T. Hazard, Chadli, Carrasco, Doku, Trossard, E. Hazard, De Bruyne, Mertens, Lukaku et Batshuayi. La sélection selon Vincent Langendries : Courtois, Mignolet, Casteels, Alderweireld, Vertonghen, Vermaelen, Denayer, Boyata, Meunier, Castagne, T. Hazard, Carrasco, Chadli, Tielemans, Dendoncker, Praet, E. Hazard, De Bruyne, Mertens, Trossard, Doku, Lukaku et Batshuayi.

Belgique - Biélorussie : 30 mars 2021 (8-0) - Qualifications Qatar 2022 - 30/03/2021 Huit buts marqués, zéro encaissé et une prestation aboutie : la Belgique est repartie avec le sentiment du devoir accompli de Louvain après avoir balayé la Biélorussie 8-0 sans même avoir à forcer son talent.Des Diables rouges largement remaniés par Roberto Martinez n’ont eu aucune difficulté à ramener les trois points pour permettre à la Belgique de terminer ce premier rassemblement avec un bilan positif de 7 sur 9 dans ces qualifications à la Coupe du monde 2022. Suite à la défaite de la Republique tchèque contre le Pays de Galles (1-0), les Diables prennent seuls la tête du groupe avec trois longueurs d'avance sur les Tchèques (4 pts) et 4 sur les Gallois (3 pts). En plus de la victoire, le sélectionneur retiendra la prestation 5 étoiles de nombreux joueurs comme Jérémy Doku (1 but, 2 assists), Hans Vanaken (2 buts, 1 assist), Leandro Trossard (2 buts) et Dennis Praet (1 but, 1 assist) qui ont marqué énormément de points en vue du prochain Euro. Pour la petite histoire, il s'agit du 5e match le plus prolifique de l'histoire de notre sélection nationale après les deux duels contre Saint-Marin (10-1 en 2001 et 9-0 en 2019), le match contre Gibraltar de 2017 (9-0) et l'amical face à la Zambie de 1994 (9-0).

République tchèque - Belgique : 27 mars 2021 (1-1) - Qualifications Qatar 2022 - 27/03/2021 Les Diables rouges sont tombés sur un os samedi soir pour leur deuxième match dans les qualifications pour la Coupe du monde 2022. La Belgique a en effet dû se contenter d’un partage 1-1 à Prague face à une valeureuse équipe de la République tchèque. Et on peut dire que les Diables rouges ont évité le pire lors de cette rencontre piège qui aurait pu basculer des deux côtés. Les occasions de marquer ont en effet été nombreuses de part et d’autre avec les deux équipes qui ont notamment touché le cadre (2x pour la Tchéquie). Lukas Provod (50e), côté tchèque, et Romelu Lukaku (60e) côté Belge, auront finalement réussi à secouer les filets pour acter un partage qui arrange bien nos Diables, sauvés par Toby Alderweireld, héroïque devant la ligne dans les arrêts de jeu. L’équilibre qui a caractérisé le match se projette également sur le classement du groupe E. Belges et Tchèques se partagent la première place avec 4 points avec un léger avantage pour nos adversaires du soir qui bénéficient d’une meilleure différence de buts. La Biélorussie, victorieuse 4-2 contre l’Estonie, est 3e avec 3 points.

Belgique - Pays de Galles : 24 mars 2021 (3-1) - Qualifications Qatar 2020 - 24/03/2021 Ils ont de la ressource nos Diables Rouges ! Menés au score par un pays de Galles ultra réaliste, les Belges ont réagi dans la foulé pour renverser la rencontre et enfin prendre leur revanche après la déroute de l’Euro 2016 face aux mêmes Gallois (3-1). C’est Kevin De Bruyne, à nouveau omniprésent, qui a permis aux Diables de revenir dans la rencontre d’une belle frappe de loin. La connexion 100% BVB (Meunier à l’assist, Thorgan Hazard à la finition) a ensuite permis aux Belges de repasser devant avant que Romelu Lukaku ne mette les hommes de Martinez définitivement sur du velours sur un pénalty en fin de match. 3-1 score final, les Diables entament de la meilleure des manières ces qualifications pour le Mondial 2022. Samedi, ils affronteront la République Tchèque, qui n’a fait qu’une bouchée d’une très faible équipe d’Estonie (2-6).