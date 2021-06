Euro 2020 : Portugal-Belgique : "le jeu des Diables convient parfaitement au Portugal"

La Belgique affrontera le Portugal ce dimanche à 21h à Séville dans le cadre des huitièmes de finale de l’Euro. Gary De Jesus, correspondant à Paris pour Eleven Sports Portugal et spécialiste du football lusitanien sur Europe 1, préface la rencontre.

Selon le journaliste, le jeu des Diables convient parfaitement au Portugal avec une "Belgique très offensive mais qui laisse des espaces dans une défense vieillissante. Le Portugal est très solide et va vite vers l’avant avec des joueurs comme Diogo Jota, Cristiano Ronaldo et Bernardo Silva. Mais la défaite face à l’Allemagne est inquiétante et a remis en doute la solidité de la défense même si le Portugal s’est racheté contre la France".

Le milieu de terrain et les latéraux pourront faire pencher la balance

Pour l’expert du football portugais, la clé du match se trouve au niveau des latéraux et du milieu de terrain. "Il sera intéressant de voir si le Portugal arrive à neutraliser Kevin de Bruyne au milieu de terrain. L'entrejeu sera donc très important et il faudra analyser si Fernando Santos joue avec un ou deux milieux défensifs. Les ailiers belges peuvent également faire très mal aux latéraux portugais, d’autant plus que Nelson Semedo est blessé et on ne sait pas s’il sera apte à jouer".

Ce match sera capital pour la suite du tournoi puisque selon Gary De Jesus, le vainqueur de ce duel peut aller au bout. "Au même titre que la France, le Portugal et la Belgique sont des équipes très dures à éliminer. Malheureusement pour l’Italie, qui est l’équipe coup de cœur de cette compétition, elle aura du mal à sortir le vainqueur de cette rencontre. Pour moi, le gagnant de l’Euro est de ce côté du tableau".

Au moment de choisir un vainqueur, même si l’affiche s’annonce très indécise, le journaliste opte pour un léger avantage côté portugais. "Je dirais que le Portugal va se qualifier parce que même si Romelu Lukaku fait une excellente saison, je le sens un peu seul à la pointe de l’attaque et il peut être géré par Rúben Dias et Pepe. Celui qui me fait le plus peur dans cette équipe est Kevin De Bruyne. Si je devais choisir un vainqueur, je dirais 60-40 pour le Portugal parce qu’avec une demi-occasion, Cristiano Ronaldo peut provoquer un penalty ou mettre un ballon au fond".

Réponse ce dimanche soir !