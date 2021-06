Euro 2020 – Portugal-Belgique : Comment battre Ronaldo & Cie ?

1989. 32 ans. C’est le bail depuis la dernière victoire des Diables Rouges face au Portugal, sur la route du Mondial italien de 1990 : 3-0, via des buts de Marc Van der Linden (2) et Jan Ceulemans. Thomas Vermaelen, le doyen des Diables actuels, avait 3 ans et 10 mois, Jan Vertonghen et Dries Mertens 2 ans et demi, Simon Mignolet 18 mois, Toby Alderweireld 6 mois et Nacer Chadli… un mois et 4 jours. La maman d’Axel Witsel était enceinte de 6 mois… et les autres Diables actuels n’étaient même pas conçus.

Depuis ce 6 septembre 1989, la Belgique a affronté cinq fois le Portugal, sans jamais parvenir à s’imposer (deux nuls, trois défaites). Alors comment y parvenir cette fois ? La réponse avec notre consultant Fred Waseige.

" C’est tout simple : il faut bien jouer et être efficace ! " sourit Fred Waseige. " Mais au-delà des poncifs, il faut surtout rester nous-mêmes et jouer notre football. De toute façon, on ne sait pas faire autrement… Il faudra une concentration totale et ne pas se laisser prendre de vitesse par les fusées portugaises : il ne faudra donc pas jouer trop haut. Tout le monde parle de Ronaldo, mais Diogo Jota est redoutable dans cet exercice. Et puis surtout, il faudra jouer avec notre tête : dans ce contexte, le retour au premier plan d’Axel Witsel est une excellente chose ! "