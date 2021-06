Euro 2020 – Portugal-Belgique – Bob Peeters a lancé William Carvalho : « Après un seul entraînement, j’avais compris… »

© Tous droits réservés

" Je me souviens de la première fois où j’ai vu William " raconte Bob Peeters, le coach du Cercle de l’époque. " Nous étions en stage hivernal à Lisbonne, car le Cercle avait alors un partenariat avec le Sporting de Portugal. On a ainsi reçu en prêt des joueurs comme Renato Neto, Nuno Reis, William Owusu et Amido Baldé. Pour faire nombre à l’entraînement, on me propose un jeune joueur qui jouait dans l’équipe de D3 du Sporting. Il avait 19 ans à l’époque… et c’était William. Après un seul entraînement, j’ai directement téléphoné à mon Président pour lui dire qu’il me le fallait absolument ! "

C’est le début de l’époque lusitanienne du Cercle de Bruges, qui jouera alors la première partie de tableau en Belgique.

" William avait des pieds extraordinaires… mais il ne se rendait pas compte de son niveau. Il jouait juste pour le plaisir, mais tout était facile chez lui. Je me souviens d’un but extraordinaire qu’il a marqué en Play-Offs 2 contre Louvain. On venait de rater la qualification pour les Play-Offs 1, on était tous déçus… mais lui continuait à jouer à fond ! Il a marqué directement sur un corner : tout semblait naturel chez lui, c’est comme s’il jouait dans son jardin. Humainement, c’était aussi un super mec. Il était habitué à loger à l’Académie du club à Lisbonne, donc quand il est arrivé à Bruges, c’était un peu un grand village pour lui (sic) ! Il a découvert les boîtes et les cafés : c’était un gars très positif. " (rires)