Euro 2020 - Portugal-Belgique : Avant le choc de Séville, l'équipe portugaise à la loupe

CR7

L’atout n°1 du Portugal reste sans conteste son capitaine vétéran Cristiano Ronaldo, assidu confirmé des salles de muscu et toujours aussi assoiffé de buts. A 36 ans passés, CR7 est plus fort que jamais : meilleur réalisateur actuel de l’Euro, auteur de 5 des 7 pions lusitaniens dans ce Championnat d’Europe, le meilleur buteur de la Série A a encore frappé deux fois contre la France, confirmant son sang glacial des onze mètres et égalant le record de goals en sélection de l’Iranien Ali Daei (109 buts). " Ce type ne sera jamais rassasié : même 10 ans après sa retraite, il voudra encore marquer " analyse joliment Fred Waseige.

Meilleur goleador absolu de l’Euro (14 buts), le quintuple Ballon d’Or affiche 26 pions marqués en 48 matches en grand tournoi (5 Euros, 4 Coupes du Monde, une Nations League, une Coupe des Confédérations). Stop, l’indigestion menace.

Une armada de talent animée par la gagne

On a longtemps parlé de la grande génération portugaise des années 2000 avec Luis Figo, Ricardo Carvalho, Rui Costa et (déjà) Cristiano Ronaldo… mais cette génération, couronnée mondialement chez les jeunes, n’a jamais rien gagné au plus haut niveau. La génération actuelle apparaît même plus forte que l’équipe titrée à l’Euro 2016, où CR7 semblait un peu seul sur sa planète. Le Portugal actuel cumule talent, expérience des grands clubs et vécu de la gagne (titres individuels cette saison en Premier League, en Liga, en Série A, en Ligue 1 et en Bundesliga.

" Cette équipe n’est pas faite que de dribbleurs et de solistes, elle possède un sens inégalé du collectif : ces joueurs analysent le jeu et gèrent les situations comme personne " explique Fred Waseige. " Un joueur comme Renato Sanches a pris une autre dimension : en première mi-temps hier, le Lillois a mangé à lui seul l’entrejeu français. Pendant une mi-temps certes… mais il fallait le faire ! Ce Portugal m’apparaît bien équilibré : de tous les rescapés de ce fameux Groupe F, dit ‘de la mort’, la Seleçao était pour moi l’équipe à éviter absolument. Plus que la France ou que l’Allemagne ! "