Euro 2020 : Partageons nos vidéos et vibrons ensemble avec les Diables rouges !

Cet Euro 2020, on l’attend depuis longtemps ! Alors c’est décidé c’est tous ensemble que nous serons derrière nos Diables pour ce tournoi ! Et les mesures sanitaires ??? Nous ne les oublions certainement pas et c’est pourquoi nous vous proposons de partager un maximum vos vidéos de supporters ! Unissons-nous devant nos écrans !

Cliquez sur ce lien ou scanner ce QR Code