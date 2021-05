Euro 2020, officiel : l'UEFA autorise 26 joueurs plutôt que 23 dans chaque sélection

C’était dans l’air et réclamé par plusieurs sélectionneurs nationaux, c’est désormais officiel : les sélections pour l’Euro 2020 en juin prochain sont étendues à 26 joueurs plutôt que 23 habituellement. Une décision prise pour pallier les risques de défections en raison du Covid 19.

Seuls 23 joueurs devront figurer sur la feuille de match "pour chaque rencontre", précise l'instance européenne dans un communiqué, les sélectionneurs pouvant ajuster cette liste au fil du tournoi grâce aux trois joueurs supplémentaires.

Voilà qui devrait faciliter légèrement la tâche de Roberto Martinez, lui aussi demandeur de cette mesure, au moment de choisir les élus pour le tournoi.

Si les joueurs et les sélectionneurs se satisferont évidemment de la décision, le premier à en sortir vainqueur ne devrait être nul autre que le football… Voir des équipes devoir déclarer forfait pour un match de phase finale de l’Euro serait vraiment regrettable. Cette petite extension de la liste devrait permettre d’éviter cela, on l’espère en tout cas.

Petit à petit l'UEFA s'adapte à la situation créée par la crise sanitaire. Après avoir reporté le tournoi d'un an, l'instance a du prendre des décisions concernant les villes hôtes. Dublin et Bilbao ont été enlevé de la liste. Les matches initialement prévus à Dublin auront lieu à Londres et Saint-Petersbourg alors que Bilbao a été suppléé par Séville pour accueillir les matches programmés en Espagne.