Euro 2020 : les Diables rouges ont-ils intérêt à finir premiers de leur groupe ?

Si la Belgique réussit à bien gérer ses matchs de poule et termine première de ce groupe B, elle affrontera en 1/8e de finale le 3e du groupe A (Italie, Turquie, Suisse ou Pays de Galles), D (Angleterre, Croatie, République tchèque ou Ecosse), E (Espagne, Suède, Pologne, Slovaquie) ou F (Portugal, France, Allemagne ou Hongrie). L’idéal pour les Diables serait évidemment d’éviter le troisième du groupe F qui fait office de groupe de la mort. Les troisièmes des trois autres groupes devraient eux a priori être plus jouables.

En cas de qualification, les Diables retrouveraient en quart de finale le vainqueur du huitième de finale entre le premier du groupe A et le deuxième du groupe C (Pays-Bas, Autriche, Macédoine du Nord, Ukraine). Dans le groupe A, partons du principe que l’Italie ait réussi à assumer son statut de favorite. Pour le groupe C, la course à la seconde place devrait être plus ouverte. Mais au vu des forces en présence, ce serait bien la Squadra que la Belgique affronterait en quart de finale.

Pour la demi-finale, les cas de figure peuvent être très différents. L’autre quart de finale de cette partie de tableau oppose le vainqueur du huitième entre le deuxième du groupe D et le deuxième du groupe E et du huitième entre le premier du groupe F et le troisième du groupe A, B ou C. En fonction des résultats des grosses nations, la Belgique pourrait retrouver la Croatie, l’Angleterre, le Portugal, la France ou l’Allemagne.

Pour la grande finale, les Diables pourraient affronter un des cadors du groupe F (Allemagne, France, Portugal) qui aura été envoyé de l’autre côté du tableau, les Pays-Bas, l’Angleterre ou l’Espagne. Le chemin serait donc long et ardu pour nos Diables en cas de première place.

En se mouillant un petit peu, le parcours des Diables pourrait donc ressembler à ça : Allemagne en 1/8, Italie en 1/4, Portugal en 1/2 et France en finale.