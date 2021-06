Euro 2020 : Les Diables rentreront finalement à Tubize après avoir défié le Danemark

La fédération belge de football a communiqué dimanche soir un remaniement important du calendrier des Diables Rouges lors de la phase de groupes de cet Euro 2020. L’équipe nationale rentrera à Tubize dans la foulée du match contre le Danemark jeudi soir. Initialement, elle devait quitter la capitale danoise le lendemain (18/6) pour rejoindre Saint-Pétersbourg et y effectuer trois jours de préparation avant d’affronter la Finlande.

"La fédération a été contrainte de prendre cette décision afin de protéger ses joueurs et son staff. En agissant de la sorte, les joueurs s’entraîneront à Tubize, dans un environnement plus sûr et doté des meilleures conditions possibles. Depuis que Saint-Pétersbourg a hérité de trois matches supplémentaires (après le retrait de Dublin, ndlr), le terrain d’entraînement au stade Petrovksy va davantage souffrir et cela pourrait jouer un rôle majeur dans la préparation du match contre la Finlande", a écrit la fédération dans son communiqué.

Les Diables Rouges retrouveront les bords de la Neva le 20 juin, soit la veille du match contre la Finlande.