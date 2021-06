La Belgique a ouvert le score face au Portugal grâce à Thorgan Hazard. Après 42 minutes, notre ailier gauche rentre à l’intérieur et arme sa frappe. Le ballon prend une trajectoire flottante qui surprend Rui Patricio et permet à la Belgique de passer devant au score sur la deuxième occasion belge de la première mi-temps. Le portier portugais fait un pas sur sa droite mais est surpris par la trajectoire de l’envoi belge et doit s’incliner.

