Euro 2020 : la presse portugaise préface la rencontre "Il manque un titre aux Diables pour couronner des joueurs aussi talentueux"

Après le match nul entre le Portugal et la France, la Belgique connait son adversaire pour les huitièmes de finale de l’Euro. Les Diables affronteront la bande à Cristiano Ronaldo ce dimanche à 21h à Séville. Du côté des médias lusitaniens, on annonce déjà la couleur.

O Jornal Económico souligne l’importance capitale de deux Diables "les meilleurs joueurs belges sont Kevin de Bruyne, coéquipier de Bernardo Silva, Ruben Dias et João Cancelo à Manchester City, mais aussi Romelu Lukaku. Les deux Diables sont évalués à 100 millions d’euros chacun selon Transfermark. La dernière fois que le Portugal a affronté les Belges, c’était en 2018, le match s’était soldé par un nul 0-0".

Le Portugal a un avantage sur la Belgique

Sapodesporto n’oublie pas l’historique entre les deux pays, où les Portugais ont un léger avantage : six victoires, sept matches nuls et cinq défaites. "Mais les Belges comptent une victoire de plus (trois contre deux) sur les sept matches officiels entre les deux équipes. Aucun n’a cependant eu lieu lors d’une phase finale" souligne le journal sportif qui parle de la Belgique de Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Eden Hazard et du joueur de Benfica, Jan Vertonghen.

Diário de Notícias revient aussi sur l’historique entre Portugais et Belges, rajoutant même que la Selecção das Quinas n’a remporté que deux des huit derniers affrontements.