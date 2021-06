Euro 2020 : L’Italie, un sommet jamais gravi par les Diables Rouges en phase finale d’un tournoi (vidéos)

Italie - Belgique : 14 juin 2000 (2-0) - Euro 2000 - Groupe B - 14/06/2000 Les deux équipes victorieuses au premier match (l'Italie et la Belgique) s'affrontent pour un match qui peut déjà être synonyme de qualification. Les Italiens sont clairement favoris vu leur histoire et la richesse de leur noyau mais les Belges ont des arguments à faire valoir, dont l'avantage psychologique. Les deux équipes s'étaient effectivement rencontrées quelques mois avant et les Diables s'étaient imposés 1-3 en terres italiennes. Dino Zoff, le sélectionneur italien, joue avec une défense à trois (Maldini, Cannavaro et Nesta, excusez du peu), deux latéraux offensifs chargés de cadenasser les ailes en position défensive (le célèbre Catenaccio) et repose son attaque sur le duo Totti-Inzaghi. L'Italie prend très rapidement les commandes, grâce à un but de Francesco Totti, suite à un coup franc d'Albertini. On joue seulement depuis six minutes mais le plus dur est fait pour les Transalpins. Le cadenas est fermé, Toldo est infranchissable et quand le gardien n'est pas sur la trajectoire, c'est la barre qui sauve l'Italie, comme sur un tir de Wilmots. Forcément, à force de pousser, les Diables laissent des espaces et Stefano Fiore en profite en deuxième période. En contre, le joueur d'Udinese fait 0-2. Le match est plié et l'Italie est qualifiée.