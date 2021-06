Euro 2020 : Jan Vertonghen incertain pour le Danemark

Roberto Martinez : "Witsel est en avance sur ce qu’on attendait, il jouera contre le Danemark" -... Au lendemain de la victoire des Diables face à la Russie, Roberto Martinez nous a accordé un long entretien et a aussi donné des nouvelles de son groupe. Si elles sont mauvaises en ce qui concerne Timothy Castagne, le sélectionneur a en revanche donné des bonnes nouvelles concernant Axel Witsel et Kevin De Bruyne. "Witsel et De Bruyne progressent. Axel a eu une bonne session et j’espère qu’il sera impliqué dans le prochain match. Kevin De Bruyne va intégrer le groupe, demain il devrait s’entraîner avec. On devra ensuite prendre une décision pour le match contre le Danemark. Je pense que Witsel est bien en avance sur ce qu’on attendait. Il jouera contre le Danemark."