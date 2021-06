Deux jours avant le choc entre la Belgique et l'Italie en quarts de finale de l'Euro 2020, Youri Tielemans s'est présenté face à la presse.

"Mes deux premiers matches dans ce tournoi étaient mitigés, un peu de chaud et de froid. Je reste assez tranquille, j’essaie de faire mon auto-critique. C'était beaucoup mieux contre le Portugal. J’ai essayé de faire ce que je pouvais. J’accorde une grande importance à la récupération entre les matches. On a plus de mal à contrôler le jeu lorsque De Bruyne est absent, c’est sûr. Il est très impressionnant car c’est un garçon qui fait toujours les bons choix. On doit essayer de trouver les solutions ensemble sur la pelouse. A titre personnel, je me sens encore en forme", a expliqué le médian belge.

"On a vu les familles, ça s’est passé avec la sécurité nécessaire au vu des conditions sanitaires. Ca donne un boost avant la suite. Il y aura beaucoup de clés face à l’Italie. Ca va sans doute se jouer à des détails, une phase de jeu peut tout influencer. On doit être concentré dès le début. Ca va être costaud, physique. Le danger peut venir de plein de joueurs dans notre équipe", a-t-il ajouté.