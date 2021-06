À quelques jours du huitième de finale capitale qui attend les Diables rouges, Jason Denayer et Toby Alderweireld se sont prêtés au jeu des coéquipiers de l'UEFA. Au programme : des rapides questions sur son partenaire pour en apprendre sur notre équipe nationale de façon ludique.

Une chose que vous aimeriez voler chez votre coéquipier ?

Jason Denayer : "Son positionnement."

Toby Alderweireld : "Sa vitesse, il est rapide. C'est à cause de l'âge. Je suis plus vieux que lui donc je suis un peu plus expérimenté."

Jason Denayer : "Il me donne parfois des conseils quand nous jouons ensemble. Ce sont de très bons conseils."

Toby Alderweireld : "Je l'espère."

Une chose sans laquelle votre coéquipier ne peut pas vivre ?

Toby Alderweireld : "Le football."

Jason Denayer : "Le gel. Je ne sais pas si c'est le premier joueur devant le miroir mais ses cheveux sont toujours bien coiffés."

Toby Alderweireld : "Il y a des priorités."

Une chose que vous ne voudriez vraiment pas de votre coéquipier ?

Toby Alderweireld : "Ses cheveux. Il y en a juste beaucoup et je pense que je n'aimerais pas si mes cheveux étaient dans ma nuque."

Jason Denayer : "Ses tatouages. Je les aime mais je ne pense pas que ce soit mon truc."