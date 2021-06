Diables rouges, "Thibaut Courtois a le plus de chances d'oublier ses gants à l'entraînement"... L'ambiance est au beau fixe dans le groupe des Diables, au sein des gardiens aussi. Avant sa blessure et son remplacement par Thomas Kaminski, Simon Mignolet s'est prêté au jeu de "Qui a le plus de chances de ?" avec Matz Sels et Thibaut Courtois.