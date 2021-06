Euro 2020 : Diables rouges, pour Tim et Christian

Ce match à Saint-Pétersbourg pour nous a débuté dans la douleur. Celle d’une arrivée compliquée au stade. Plus d’une heure à passer la sécurité qui fouille chaque valise méticuleusement. Un détail dans une soirée qui a bien failli tourner au cauchemar.

Avec Philippe Albert, à peine installé à notre position commentateur… le choc. Un homme devant nous se tient la tête et s’agenouille. C’est le commentateur danois. Devant lui un écran. Devant lui un homme au sol à Copenhague. L’horreur m’apparaît. Un massage cardiaque à même le terrain. Mon collègue prie, j’en ai les larmes aux yeux. Christian Eriksen plonge les amoureux du foot dans l’effroyable. Dans quel état émotionnel allons-nous commenter ce match des Diables ? Dans quel état émotionnel vont se trouver Lukaku, son pote de l’Inter. Vertonghen, Alderweireld et Chadli, ses potes de Tottenham. Mon collègue me rassure enfin… le joueur est vivant. Je n’ose imaginer la suite du tournoi si un décès était survenu dans ces circonstances. Je n’ose imaginer un cas comme ça. Et pourtant les exemples de drame de ce type sont malheureusement plus courants qu’on ne le croit.

Rassurés, les diables sont là. Fiers, concentrés et terriblement chirurgicaux. Malgré cet hymne russe assourdissant. Ce sont bien nos 600 supporters qui hurlent au premier but de Lukaku. La Russie offre des cadeaux… et alors… moi je dis merci. Et Romelu envoie ses puissantes ondes positives à Eriksen. "Je t’aime Chris". Lukaku un homme fidèle en amitié et qui sait que la vie ne tient parfois qu’à un fil. Si ce fil avait rompu le destin du danois pas sûr que le tournoi aurait poursuivi sa route. Il n’en est rien.