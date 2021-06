Sélectionné à la surprise générale à cause d’une opération nécessaire pour Koen Casteels, Matz Sels vit un rêve éveillé dans le groupe des Diables rouges. Troisième gardien au début du tournoi, l’ancien portier d’Anderlecht est désormais le remplaçant attitré de Thibaut Courtois depuis le départ de Simon Mignolet à cause d’une blessure.

Le gardien de Strasbourg est d’abord revenu sur sa place au sein de l’effectif dans cette compétition. "J’étais déjà content d’être dans la sélection. J’étais quatrième gardien pour l’Euro et la Coupe du monde 2018 donc j’étais très proche de faire partie de la sélection. Ce n’était pas facile pour moi après ma blessure mais c’est le foot. Koen Casteels s’est fait opérer, c’est dommage pour lui. Maintenant, je suis deuxième gardien et j’essaie d’être prêt au cas où je dois rentrer, on ne sait jamais dans le foot. Être deuxième ou troisième gardien ne change pas grand-chose pour moi, j’essaie toujours d’être prêt et performant."

Le portier de 29 ans reconnaît la particularité de sa position. "C’est un poste très spécial, on est toujours un peu séparés du reste du groupe. On est toujours entre gardiens, on essaie de pousser les autres. On reste des concurrents mais d’une manière gentille. L’important est que tout le monde connaisse la hiérarchie et ce que le coach attend de chacun."

Il y a un mois, la Belgique et la Grèce ont partagé au Stade Roi Baudoin (1-1). L'occasion pour le natif de Lint d’honorer sa première cap avec l’équipe nationale. "Le coach m’avait dit avant le match que c’était prévu que je joue après 60 ou 70 minutes. Pendant le match, c’était encore 1-1 et le coach m’a dit qu’il n’était pas en position de changer à ce moment-là. Je comprends car c’était un match de préparation pour l’Euro. C’est pour cela qu’il m’a changé à la fin du match et je suis très heureux d’avoir eu quelques minutes de temps de jeu. J’ai eu environ 25 sélections, je suis dans le groupe depuis longtemps et je n’avais jamais joué. Je suis très heureux d’avoir pu jouer pour mon pays, c’est sûr."

Entouré de plusieurs joueurs de classe mondiale chez les Diables, le gardien reste impressionné par certains d’entre eux. "Je citerais De Bruyne dont les frappes sont bizarres : elles montent avant de redescendre au dernier moment. Romelu a également connu une bonne évolution quand on voit ce qu’il fait depuis deux ans à l’Inter. Eden aussi. Ce sont des joueurs avec des qualités individuelles."

Désormais doublure de Thibaut Courtois, Sels sait bien quelle est sa place dans l’effectif. "J’essaie d’apprendre beaucoup de choses de lui, c’est quelqu’un qui a l’expérience du haut niveau. Il n’a pas besoin de concurrence, il est toujours performant. J’essaie de l’aider sur de petites choses, on disserte des phases de jeu. Son rayonnement entraîne une confiance accrue dans le compartiment défensif."