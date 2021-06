Quoi qu’il en soit, les Diables Rouges devront faire abstraction du contexte et poursuivre leur marche vers la qualification (qui ne fait déjà plus aucun doute) et la première place du groupe.

Non seulement en reprenant (sans doute) trop tôt le cours d’une partie qu’ils ne pouvaient plus contrôler, mais en plus en charriant le traumatisme de l’image vécue pendant des heures, voire des jours. Impossible d’anticiper l’état dans lequel seront les joueurs danois à l’heure d’affronter les Diables Rouges. Remontés comme jamais à l’idée de jouer pour Christian Eriksen et rattraper l’échec de leur entrée en lice ? Toujours hantés par la scène de samedi et, ne l’oublions pas, footballistiquement orphelins de leur stratège sur le terrain ?

Cela s’annonçait comme le match au sommet de ce groupe B, le match qui allait devoir départager le favori et son challenger désigné. Un match qui devait, pensait-on, opposer deux équipes nanties de 3 points à l’issue de la première journée. La quasi-tragédie autour de Christian Eriksen en a décidé autrement. Car si le joueur est sain et sauf, ce qui est bien entendu la seule chose qui compte, les Danois n’en auront pas moins payé cet épisode au prix fort.

Pour occuper la position centrale, entre Vermaelen (ou Vertonghen) et Alderweireld , rien n’interdit de penser que Roberto Martinez optera pour une autre option que celle de Dedryck Boyata . Le sélectionneur l’a fait comprendre, le choix du défenseur central dépend aussi du profil de l’adversaire. Boyata avait déjà tenu deux fois (avec succès) Artem Dzyuba lors de la campagne qualificative. Dès lors qu’il était médicalement disponible, sa titularisation coulait presque de source. Partant de là, retrouver Jason Denayer comme titulaire à Copenhague ne relève pas de l’impossible, notamment quand on se souvient du match qu’il y avait livré en septembre lors de la Nations League. Un match lors duquel il avait d’ailleurs ouvert son compteur buts en équipe nationale.

Devant Thibaut Courtois , le trio défensif devrait subir quelques modifications par rapport au match de samedi. La cheville de Jan Vertonghen (bloquée dans la pelouse du Krestovski) a dégonflé. Notre recordman de sélections a reçu le feu vert médical pour Copenhague. Mais Roberto Martinez choisira-t-il de le retitulariser, avant de le laisser souffler contre la Finlande ? Ou fera-t-il l’inverse : aligner Thomas Vermaelen , qui avait livré une prestation solide face à la Croatie, et peut apporter à l’équipe son expérience, son leadership et son jeu de tête, à défaut d’une vitesse qu’il dément pourtant avoir perdue (paramètres personnels à l’appui) ? Dans ce cas, Vertonghen pourrait souffler jusqu’au match du 21… Les deux options existent.

Sur les flancs, le suspense est inexistant à droite, où Thomas Meunier (excellent dans un contexte ingrat en Russie) prendra le relais du malheureux Timothy Castagne, opéré mardi. Qui sait si l’intéressé ne va d’ailleurs pas profiter du tournoi pour prendre une formidable revanche sur une saison compliquée à Dortmund ? C’est tout ce qu’on peut lui souhaiter, en ajoutant une petite requête… prendre une deuxième jaune dès que possible dans le tournoi, si jamais une première venait à tomber précocement… Et une deuxième : ne plus trop tomber dans le piège de la surenchère, tendu par certains confrères hexagonaux un peu "ras des pâquerettes". Ou n’ayant pas toutes leurs frites dans le même paquet, c’est selon. A gauche, Thorgan Hazard part toujours avec une longueur d’avance sur Nacer Chadli. Il sera encore temps de donner du temps de jeu au Liégeois lors du 3è match contre la Finlande.

Dans l’axe, la bonne nouvelle (on l’a largement évoquée) est évidemment celle du grand retour d’Axel Witsel (dès le 2è match, alors que sa seule participation à l’Euro relevait déjà du miracle !). On doute toutefois que le joueur de Dortmund soit aligné dès le coup d’envoi. Plus probable qu’il reçoive quelques minutes en cours de partie, l’occasion pour lui de retrouver ses premières sensations sur le terrain, et de montrer aux yeux du monde qu’il est plus affûté que jamais (fruit de la préparation foncière qu’il a suivie durant sa revalidation). La charnière Tielemans-Dendoncker, très performante en Russie, devrait donc logiquement retrouver sa place dans le 11 de base ce soir.

Alors que devant, la triplette Carrasco-Lukaku-Mertens devrait, sauf surprise, entamer les débats. Les deux premiers sont indiscutables et le 3è recevra certainement encore du crédit, même si ses 3 derniers matchs en sélection n’ont pas été les meilleurs de sa carrière. Dans un grand tournoi, on le répète, Dries Mertens reste ultra-précieux. Leandro Trossard ou Jérémy Doku pourront toujours monter en cours de partie comme joker(s), à l’instar de… Mertens lui-même dans sa première époque en sélection. Une période qui semble bien lointaine. Ce soir le Napolitain célébrera en effet sa… 100è cap sous le maillot tricolore (de quoi le faire entrer dans le "club des 5" derrière Vertonghen, Witsel, Alderweireld et Hazard). Eden Hazard recevra assurément du temps de jeu mais, a priori, pas comme titulaire. 10 (moyennes) minutes contre la Croatie, 20 (bonnes) minutes en Russie. Pourquoi pas, dès lors, 30 (excellentes) minutes au Danemark ?

C’est tout le mal que l’on souhaite aussi à Kevin De Bruyne, qui a repris l’entraînement collectif en début de semaine, ne ressent plus de maux de tête ni d’étourdissement et a reçu le feu vert de la Faculté. Lui aussi peut entrer en ligne de compte.

Danemark-Belgique marque officiellement le grand retour des cadors !