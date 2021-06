Quatre jours après un duel homérique face au Danemark, les Diables rouges retrouvaient le chemin des prés ce lundi pour leur 3e et dernier match de poules. Quasiment assurés de finir 1e du groupe avant la rencontre, les Belges ont longtemps buté sur un héroïque gardien finlandais, avant de faire exploser le verrou et de planter deux buts, grâce à Thomas Vermaelen et Romelu Lukaku (0-2).

Il est donc l'heure de dresser le bilan de ce match. Qui a brillé ? Qui a déçu ? Place à notre traditionnel panel de notes, forcément subjectives.