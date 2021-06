Les Diables Rouges, avec une équipe remaniée, ont enregistré un troisième succès en phase de groupes dans cet Euro 2020. Ils se sont en effet imposés 0-2 face à la Finlande sur la pelouse du Stade Kretovski, lundi soir à Saint-Pétersbourg.

Le gardien finlandais, d'un but contre son camp après une tête de Thomas Vermaelen sur son cadre (74e), et Romelu Lukaku (81e), ont marqué pour la formation belge. Comme face au Danemark quatre jours plus tôt, un duo belge est parvenu à tirer son épingle du jeu… Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku.

Le serveur Kevin De Bruyne

Le médian de 29 ans, champion d’Angleterre avec Manchester City et élu joueur de l’année en Premier League, a retrouvé du temps de jeu face aux Danois. Un moment importantissime dans son tournoi et celui des Belges d’autant que Kevin De Bruyne a affiché, comme à son habitude, un excellent niveau. Une hargne dont l’équipe, bousculée à Copenhague, avait bien besoin et des statistiques salvatrices : un but et un assist.

Face à la Finlande lundi soir, le génial droitier a encore frappé un grand coup : 7 passes clés en 90 minutes, un corner rapide pour Eden Hazard (passé à deux doigts d’ouvrir le score), un coup de coin qui permet à Thomas Vermaelen de tromper le portier finlandais (0-1), un assist pour Romelu Lukaku (dont le but est annulé d’un cheveu) et enfin la passe décisive pour ce même Romelu Lukaku à la 81e minute (0-2).

►►► À lire aussi : De Bruyne, ovni parmi les humains, Papy Vermaelen en pleine renaissance, les notes des Diables face à la Finlande

En 82 caps avec les Diables Rouges, Kevin De Bruyne a inscrit 22 buts et a délivré… 40 assists (dont dix à Romelu Lukaku) ! Depuis le 14 juillet 2018, soit les quinze dernières apparitions du médian sous la vareuse nationale, il totalise 14 assists.

Le buteur Romelu Lukaku

L’attaquant de 28 ans, champion d’Italie avec l’Inter Milan et élu joueur de l’année en Serie A, tient la forme de sa vie. 30 buts en 40 matches cette saison avec la formation italienne. L’ancien attaquant du Sporting d’Anderlecht ou encore de Manchester United met l’Europe du football à ses pieds et veut terminer meilleur buteur de cet Euro 2020. Trois buts en trois matches (deux contre la Russie et un contre la Finlande), la voie dessinée par Big Rom prend celle souhaitée.

Guide face à la Russie avec son doublé, l’avant belge a été monstrueux face aux Danois également : un pré-assist insaisissable avant une phase rondement menée. Qu’on se le dise, Romelu Lukaku n’est plus un simple attaquant, c’est un meneur d’hommes, un battant, un élément qui pèse de plus en plus sur le jeu de sa formation... et sur le dos de l'équipe adverse.

Avec, cerise sur le gâteau, des statistiques absolument folles : en 96 caps (il est sixième dans ce classement à égalité avec Jan Ceulemans) avec notre équipe nationale, le gaucher a délivré 14 assists et a inscrit… 63 buts ! Sur ses quinze dernières apparitions chez les Diables Rouges, soit depuis le duel contre l’Ecosse en septembre 2019, il a planté… 15 réalisations.

Un serveur, un buteur : la complémentarité est logique, naturelle, et alimente les marquoirs des différentes rencontres disputées par nos Diables Rouges. Une union à nouveau célébrée par un geste inventé par les deux hommes. Une célébration inaugurée face aux Etats-Unis lors du Mondial 2014, un soir où Kevin De Bruyne servait le but de la victoire à... Romelu Lukaku.