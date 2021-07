Les deux joueurs des Diables Rouges Yannick Carrasco et Jan Vertonghen se sont prêtés au petit jeu du "Most likely to" que l’on pourrait traduire par "Qui est le plus susceptible de". Le but est simple : une question est posée aux deux joueurs et ces derniers doivent répondre par "Vertonghen" ou "Carrasco".

Si les deux Diables sont d’accord pour dire que Carrasco est celui qui prend le plus de temps pour se préparer, une mésentente s’est installée par rapport à la question suivante : "Qui est le plus susceptible d’entraîner une équipe nationale à l’avenir?". "Yannick s’entend bien avec les joueurs, il est fort tactiquement, il a une bonne vision du jeu, a joué à plusieurs positions et a travaillé avec de bons entraîneurs. De plus, il a toujours de la chance donc il gagnerait des matches", dit Vertonghen. Ce à quoi Carrasco répond : "Jan ment, il est le capitaine. C’est un leader, je pense qu’il ferait un bon coach".

Ce petit jeu s’est terminé dans la bonne humeur avec Yannick Carrasco qui nous a offert une belle démonstration de ses talents de danseur.