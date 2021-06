La Belgique est en quarts de finale de l’Euro après sa victoire face au Portugal (1-0). Et c’est, en partie, grâce à Thibaut Courtois. Notre gardien titulaire a livré une nouvelle prestation XXL pour sauver les Diables. Il nous a livré ses impressions après la rencontre au micro de Pierre Deprez.

"Nous sommes contents et heureux, c’est une victoire importante, les deux équipes pouvaient gagner. Ils ont eu des occasions en deuxième mi-temps mais j’étais là pour les arrêter et on a bien défendu. Ils pressaient plus haut et nous privaient de ballons, ce n’était pas volontaire de rester plus derrière. C’était dur mais on a fait un bon match, on a travaillé et on a puisé beaucoup d’énergie." explique d’emblée le portier du Real Madrid.

Qualifiés pour les quarts de finale, les Diables rouges regardent désormais vers le prochain match contre l’Italie. "C’est aussi chouette d’avoir ces matches pour montrer qu’on est là dans les grands moments. On doit maintenant récupérer pour le prochain match contre l’Italie qui sera aussi un match très difficile. C’est pas mal d’avoir quelques jours de repos. Espérons que Kevin et Eden seront là, on verra mais on a une équipe avec beaucoup de qualité et chacun peut jouer… Kevin a pris un gros tacle par derrière et Eden a senti quelque chose dans son ischio."

Interrogé sur sa performance fantastique, notre gardien titulaire reconnaît la qualité de sa performance. "Quand tu réalises un clean sheet contre une équipe comme le Portugal qui marque autant. C’est bien mais ce n’est pas que moi, la défense a très bien travaillé. La défense est parfois critiquée mais on a montré une équipe solide et la différence que cela faisait en défendant à onze."