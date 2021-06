Euro 2020 : Belgique – Portugal, Palhinha aurait sans doute dû être exclu

La faute de Palhinha sur Lukaku - Belgique - Portugal - 27/06/2021 La Belgique mène 1-0 à la mi-temps contre le Portugal en huitième de finale de l’Euro grâce à un bijou de Thorgan Hazard. Et si les Diables sont devant au score, ils auraient également pu, voire dû, être un homme de plus sur la pelouse. En effet, lorsque Palhinha prend son carton jaune pour un tacle sur Kevin De Bruyne, le joueur du Sporting Lisbonne aurait déjà dû écoper d’un premier carton jaune quelques minutes auparavant pour un tirage de maillot sur Romelu Lukaku qui coupe une contre-attaque des Diables. Mais pas de faute pour l’arbitre allemand de la rencontre, M. Brych qui a indiqué de continuer à jouer. Les Portugais peuvent s’estimer heureux d’encore être 11 sur la pelouse et il reste à espérer pour les Diables que Palhinha ne soit pas décisif en seconde période. Kevin De Bruyne a tenté de poursuivre mais est sorti au bout d'une minute en deuxième mi-temps. Espérons pour les Diables que la blessure ne soit pas trop grave.