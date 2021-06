Euro 2020 : Belgique – Portugal : les supporters belges mettent "le feu" à Séville

Les supporters des Diables déchaînés avant la rencontre contre le Portugal - Euro 2020 : Diables... La pression monte à quelques heures du huitième de finale entre la Belgique et le Portugal, dans les deux pays mais pas seulement ! On ne s'y trompe pas dans les rues de Séville, des vareuses floquées aux noms de De Bruyne, Hazard, Lukaku, Tielemans ou encore Courtois fleurissent à tous les coins. Les fans Belges sont bel et bien arrivés à Séville ce dimanche, prêts à en découdre dans l'Estadio de la Cartuja. S'ils seront bien entendu minoritaires face aux nombreux supporters portugais venant du pays voisin, ils n'en sont pas pour autant discrets. Ils ont réussi à mettre l'ambiance dans les rues de Séville durant tout le week-end. Et ils espèrent qu'ils auront encore l'occasion de faire la fête après le coup de sifflet final...