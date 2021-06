Euro 2020, Belgique-Portugal : le poteau de Raphaël Guerreiro qui sauve la Belgique

Parfois, le football se joue sur des détails. La rencontre Belgique-Portugal l’a encore prouvé ce soir.

Sur un centre portugais, Vertonghen remporte son duel avec Cristiano Ronaldo mais renvoie le ballon dans l’axe. Il arrive dans la zone de Raphaël Guerreiro qui ne se pose pas de question et frappe instantanément de son mauvais pied, le droit. Courtois est totalement battu mais est sauvé par son poteau. La Belgique peut souffler et conserve son avance à quelques minutes seulement de la fin du match. La Belgique va finalement tenir et s'impose grâce à ce coup de pouce du destin.

►►► À lire aussi : Des Diables Rouges dominés mais efficaces dégoûtent le Portugal et affronteront l’Italie en quarts

►►► À lire aussi : Euro 2020 : L’arrêt fantastique de Thibaut Courtois sur un coup franc de Cristiano Ronaldo