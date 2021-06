En difficulté face au Portugal, la Belgique s’est bien qualifiée pour les quarts de finale de l’Euro. Titulaire sur le côté gauche de la défense, Jan Vertonghen était satisfait après la rencontre comme il l’a expliqué à Pierre Deprez.

D’entrée, l’expérimenté défenseur est revenu sur l’ambiance dans le vestiaire au coup de sifflet final. "Le coach a parlé, on était excités, cela fait du bien. Il nous a félicités et a parlé de trucs à améliorer sur lesquels il a raison. En deuxième mi-temps, on a peut-être montré trop de respect au Portugal, on n’a pas gardé la balle et on n’a pas bien joué. Je pense que la meilleure équipe s’est qualifiée mais on n’était pas exceptionnels. Cela fait du bien aussi de se qualifier avec beaucoup de choses à améliorer, c’est positif. On peut être fiers."

Le défenseur de Benfica était titulaire au sein d’une défense à trois avec ses compagnons expérimentés Thomas Vermaelen et Toby Alderweireld. "On n’a pas beaucoup joué ensemble les dernières années mais on a eu la même éducation avec l’Ajax, le GBA et l’Angleterre. Peut-être que la composition de la défense changera contre l’Italie, le coach fera ce qu’il faut pour gagner le match. On a bien défendu ce soir mais on l’a déjà fait avec Jason et Dedryck, il faut respecter tout le monde."

Questionné sur la performance incroyable de Vermaelen, le vice-capitaine des Diables n’est pas surpris. "Il n’est pas trop vieux et l’a montré ce soir. Il a eu des blessures mais moi aussi et il se soigne très bien. Selon moi, il peut encore jouer dans l’une des meilleures équipes d’Europe et a fait un choix différent. C’est un phénomène et je suis très content qu’il ait pu le montrer ce soir."