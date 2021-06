Euro 2020 : Belgique – Portugal : Axel Witsel "Un nouveau tournoi commence, avec un peu plus de pression"

La Belgique dispute son huitième de finale face au Portugal ce dimanche à 21h. Une rencontre très attendue de toute une équipe, mais également de toute une nation. Les Diables rouges quant à eux sont unanimes, les choses sérieuses commencent maintenant.

Axel Witsel est confiant : "C’est un nouveau tournoi qui commence, on sait très bien que la phase de poules c’est le premier tournoi de la Coupe d’Europe. Quand on arrive en huitièmes, c’est où ça passe ou ça casse. C’est un nouveau tournoi qui commence où on a un peu plus de pression. Mais je pense qu’on a assez d’expérience pour la gérer."

Le joueur de Dortmund évoque notre adversaire. "Cristiano Ronaldo ? C’est quelqu’un qui peut faire la différence à tout moment. Mais c’est aussi une équipe très solide défensivement. Ils ont beaucoup de qualités techniques, avec Bernardo Silva et Bruno Fernandes aussi par exemple. Le milieu de terrain est costaud aussi. Ça ne va pas être une équipe facile à jouer, ni un match facile à jouer mais on a les qualités dans l’équipe pour pouvoir passer en quarts de finale."

Le Diable donne également son avis sur le parcours compliqué qui attend les Diables en cas de qualification : "Je pense que c’est une bonne chose qu’on puisse rencontrer une grosse nation directement. Si on regarde le tableau de notre côté, c’est un chemin qui est difficile mais pas impossible. À l’Euro 2016, en France, on a joué le Pays de Galles et on a été éliminé. Je pense qu’il ne faut pas trop réfléchir. Si on veut aller au bout on doit passer par là, par des moments comme dimanche où il faut tout donner pour battre des grosses nations."